"J'ai besoin de connaître les gens que je vais faire partir", Pascal Rodier, le visage du voyage à Rodez

Il a ouvert depuis presque deux ans l'agence "Si loin, si proche", qui propose du voyage sur mesure, fruit d'une expérience de plusieurs décennies dans le voyage au départ de Rodez.

À Rodez, Pascal Rodier c'est un peu le visage du voyage. Normal quand on a passé toute sa vie professionnelle à vous envoyer aux quatre coins du monde depuis Rodez. Vto Voyages au début de sa carrière, Touromed, où Pompon Teyssiè, figure ruthénoise du voyage "m’a appris le métier", puis Edgar voyages, qui va changer la perception du voyage : ce natif de Sébazac a emmagasiné au fil des ans une riche expérience pour bien faire voyager.

Il a bien essayé de changer de métier quand cela tanguait, "mais ce métier se rappelle toujours à moi. Je n'arrive pas à le lâcher", sourit-il. Et c'est encore plus vrai depuis ces dernières années.

"Un nouveau voyage"

"L'aventure Edgard s'arrêtait, je voulais arrêter... Puis j'ai reçu plein de messages de gens qui ne comprenaient pas que j'arrête. C'était très fort". Et il a remis cela. Mais avec la féroce envie de ne pas continuer de la même manière. Plutôt dans l'esprit "Edgar voyages", qui avait investi un appartement de l'avenue Victor-Hugo pour en faire une agence appartement. "Avec Sébastien Carrié, on avait repensé le voyage, en proposant quelque chose de vraiment adapté à chacun. On avait l'impression d'un nouveau voyage".

Fort de son expérience, de son réseau, fort de la confiance de ceux qui le connaissent, Pascal Rodier s'est lancé et, gros clin d'œil, c'est dans ces mêmes locaux de l'avenue Victor-Higo qu'il a désormais installé son agence : "Si loin, si proche".

"Je n'ai rien à vendre..."

Ce qui marque lorsqu'on entre dans ce bureau, c'est que l'on a l'impression d'arriver chez quelqu'un. Un petit coin cuisine avec un bar, là où s'effectuent les premiers échanges, un canapé dans lequel on s'installe confortablement pour commencer à voyager en visionnant les images de la future destination, et un bureau pour les formalités administratives, dans lequel officie notamment Marine. Ce qui frappe également , c'est qu'il n'y a pas de catalogue... Et pour cause. Pascal Rodier le dit lui-même : "Je n'ai rien à vendre, si ce n’est une expérience du voyage". Et de lancer : "Je n'avais pas envie que les gens se sentent dans un espace commercial en entrant ici".

Il explique : "La première chose, c'est être à l'écoute. J'ai besoin de connaître les gens que je vais faire partir", glisse-t-il. "Certaines personnes arrivent avec une destination en tête et repartent avec une autre, correspondant sans doute plus à leurs attentes". C'est véritablement du sur-mesure que propose Pascal Rodier, en s'appuyant notamment sur son réseau "Tourcom".

"Reconnaissance et fidélité..."

De même il a également pris pour habitude d'aborder rapidement la question du budget. "C'est important. On fixe le budget et je peux rapidement dire si, oui ou non, le souhait du client et le budget dont il dispose sont réalisables", explique-t-il. "Sachant que la personnalisation d'un voyage n'est pas forcément délirante". Et à voir la satisfaction de ces clients, Pascal Rodier se dit finalement qu'il a vu juste. "Un lien fort se crée aussi avec eux. En fait, ce que qui me fait continuer ce métier, c'est la reconnaissance et la fidélité".