Castanet. La beauté corse s’offre aux seniors

Ils en rêvaient. Le club des Deux Clochers a permis à 48 adhérents de réaliser ce rêve, visiter la Corse.

Après une nuit calme en mer, débarquement à Ajaccio. L’île de beauté est apparue au soleil levant sous un ciel bleu. Découverte de la cité impériale et direction le col de Vizzavona. Un excellent repas attendait les touristes avant de rejoindre le golfe de Lozari où ils étaient hébergés.

La Corse c’est la mer, la montagne mais également le maquis que les aînés ont découvert sous un soleil radieux. Vaches, chèvres et porcs ont ralenti la traversée. Toute la semaine, les visites se sont succédé. Dimanche, visite de l’île Rousse aux îlots de granit rose et embarquement pour la réserve de Scandola dominée par des falaises pourpres au milieu d’une mer turquoise. Lundi, départ pour les vieux villages de la Balagne qui dominent Calvi où le groupe a grimpé jusqu’à la citadelle. Mardi, ascension vers la citadelle de Corte, véritable nid d’aigle. Mercredi, les calanques de Piana, site minéral fait de parois de granit rouge déchiquetées et sculptées par l’érosion. Ensuite direction les gorges escarpées de la Spelunca avec traversée de la "Scala di Santa Regina". Le lendemain, départ pour le désert des Agriates, région sauvage couverte de maquis et parcours au plus près de la mer sur la route du Cap Corse jusqu’à Bastia, ville baroque et culturelle. Le dernier jour, découverte de Saint- Florent, petite station balnéaire et des petits villages perchés dominant la Balagne.

Le séjour se termine par un déjeuner aux îles sanguinaires avec vue unique sur l’ensemble de l’archipel avant l’embarquement pour Toulon. Conduits par Marc, très bon chauffeur et guidés par Delphine, une Corse amoureuse de son île, les aînés ont pu découvrir ces sites remarquables.

Tous les participants sont rentrés chez eux, émerveillés et ravis par ce beau voyage.

