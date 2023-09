Druelle Balsac. L’ensemble "Duo Béluga" a enchanté le Prieuré

Samedi 16 septembre, les bénévoles du Prieuré du Sauvage ont proposé aux mélomanes une soirée musicale. Ceux qui étaient arrivés en avance ont pu admirer les splendides maquettes réalisées au 1/75e de Pierre Douziech, présent sur les lieux et dont la qualité et la finesse de ses œuvres n’ont échappé à personne ; contempler aussi la vingtaine de peintures exposées par des membres du club Verlézard d’Olemps, sans oublier la traditionnelle dégustation d’hydromel et d’hypocras. Pour compléter ce programme, samedi à 18 h 30, l’ensemble Duo la Béluga a brillé de tous ses éclats en interprétant un répertoire très varié de chansons sur des musiques de troubadours, des coups de cœur sur des poésies occitanes ou orientales, des chants de femmes troubadours, des polyphonies de la chrétienté médiévale, ou encore des complaintes séfarades. Un vrai plaisir.

Le prochain rendez-vous aura lieu le 7 octobre pour un concert de piano avec Fabrice Eulry.