Transition écologique : électricité, transports, logement... voici les principales mesures proposées par Emmanuel pour modifier notre quotidien

Partisan d'une "écologie de progrès", Emmanuel Macron a présenté lundi 25 septembre un plan pluriannuel destiné à diviser de moitié les émissions de gaz à effet de serre (GES) françaises d'ici 2030 via diverses mesures, de l'isolement des logements aux transports en passant par la plantation de forêts.



Pas de grand plan détaillé balayant tous les secteurs. Plutôt un discours de méthode, assorti de mesures aux contours, pour certaines, parfois encore flous.

Emmanuel Macron a évoqué, lundi, en clôture du deuxième Conseil de planification écologique, à l’Élysée, ses objectifs pour la planification écologique, dont il entend faire l’un des fils rouges de son deuxième quinquennat malgré un bilan jugé insuffisant jusqu’ici par les associations environnementales sur le front du climat.

Le chef de l’État souhaite "bâtir une écologie à la française", à la fois "créatrice de valeurs", "compétitive", "accessible et juste" et apte à "protéger les Français et la nature", avec l’objectif de passer "de 60 % d’énergies fossiles à 40 % à l’horizon 2030", a souligné le chef de l’État.

Objectif affiché : réduire de 55 % les émissions de gaz à effet à serre d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, en mettant à contribution les secteurs les plus émetteurs que sont l’industrie, l’agriculture, le bâtiment et les transports.

Sortir du charbon en 2027

La sortie du charbon, déjà annoncée par le chef de l’État, doit être effective au 1er janvier 2027. C’est un "objectif […] absolument fondamental dans cette décarbonation", souligne le chef de l’État.

Reprendre le contrôle du prix de l’électricité

Emmanuel Macron souhaite, dans le même temps, "reprendre le contrôle du prix" de l’électricité, alors que l’État détient à nouveau 100 % du capital d’EDF. Une loi ad hoc devrait voir le jour d’ici la fin de l’année, a précisé l’Élysée, alors que les prix du gaz ont gonflé les prix de l’électricité en Europe sur fond de guerre en Ukraine.

Leasing social : une voiture électrique à 100 €

En matière de transports, le gouvernement privilégie la voiture électrique via un projet de leasing social (location avec option d’achat) pour 100 € par mois. "Avec l’ouverture d’un guichet en novembre, réservé aux familles modestes, qui seront alors en capacité d’aller préserver leur véhicule" précise l’Élysée. Emmanuel Macron table toujours sur au moins un million de véhicules électriques produits en France d’ici 2027.

RER métropolitains, vélo et covoiturage

Les transports en commun sont aussi encouragés, avec le pari de lancer 13 lignes de RER métropolitains, dotés d’un accompagnement de l’État de 700 M€, dans le cadre des contrats de plan Etat-régions. Le covoiturage bénéficiera, lui, d’une prime de 100 € pour les nouveaux “covoitureurs” et l’usage du vélo sera stimulé par une enveloppe de deux milliards d’euros pour les pistes cyclables.

Logements : un plan de rénovation en octobre

La rénovation des logements, notamment encouragée par le système d’aide “Ma Prime Renov”, reste une priorité et un plan de rénovation du parc social sera lancé en octobre.

Un million de pompes à chaleur

Autre objectif annoncé par le chef de l’État, la France devra produire "1 million de pompes à chaleur" d’ici la fin du quinquennat, triplant le niveau de production actuel. Emmanuel Macron a renoncé à interdire les chaudières à gaz, les plus polluantes. Mais il espère la disparition de 75 % des chaudières au fioul d’ici 2030.

Sécheresse et biodiversité

Pour lutter contre la sécheresse, l’objectif est de baisser de 10 % les prélèvements d’eau d’ici 2030 en luttant notamment contre les fuites et en réutilisant les eaux usées. Un volet biodiversité est aussi prévu, avec la plantation annoncée de 5 000 km de haies chaque année et d’un milliard d’arbres d’ici 2030.

Hydrogène et nucléaire

Afin de "faciliter la sortie des énergies fossiles, nous devons massivement développer l’hydrogène", a expliqué le chef de l’État qui a également vanté les mérites du nucléaire.