Aveyron : Laguiole reçoit la crème des fromages sur son plateau

Le conseil national des appellations d’origine Laitières tient son assemblée générale, ce vendredi 29 septembre, à Laguiole.

"C’est la confirmation de notre appartenance au signe officiel de qualité", résume Yves Soulhol, directeur de la coopérative Jeune Montagne à Laguiole. Et de préciser d’emblée : "C’est le laguiole AOP qui invite". En clair, les 51 appellations d’origine protégée (AOP) de France de fromages, crèmes et beurres, soit 300 personnes, ont rendez-vous à Laguiole pour l’assemblée générale du conseil national des appellations d’origine laitières (CNAOL).

51 AOP réunies vendredi 29 septembre

Au programme : visite de l’Aubrac, de la fabrication du laguiole AOP, rencontre avec les producteurs de lait et fabricants de fromage ce jeudi 28 septembre dans l’après-midi, assemblée générale vendredi 29 septembre en matinée, et inauguration de l’extension de la coopérative dans l’après-midi.

"On est fier, non dans le sens de l’orgueil mais de la satisfaction du travail effectué", poursuit Yves Soulhol. L’occasion, pour cette première sur l’Aubrac, de rendre hommage à André Valadier, fondateur de la coopérative en 1960, suivi de l’obtention de l’AOP laguiole l’année suivante. "C’est un outil de reconnaissance qui était obligatoire au départ pour pouvoir vivre sur le territoire", rappelle en ce sens Yves Soulhol.

Qualité et proximité

Qualité et proximité, telles sont les deux mamelles de la réussite du laguiole AOP qui sera à la fête avec l’élite des fromages. À titre de comparaison la coopérative fabrique 750 tonnes de laguiole AOP par an quand il se fabrique 13 000 tonnes de cantal et 45 000 tonnes de roquefort. "Il faut un cahier des charges exigeant et qui dure", glisse Yves Soulhol. Nul doute que ce point sera abordé lors de l’assemblée générale avec les cinquante autres représentants AOP de France ainsi que les problématiques climatiques et du bien-être animal.

En attendant, place à la fête jeudi soir où là encore, le syndicat de défense et de promotion du laguiole AOP et de la tome fraîche de l’Aubrac met les petits plats dans les grands au cours d’un buffet dînatoire arrosé des vins du terroir choisis par Sergio Calderon sommelier de Bras, la chef Noëmie Honiat installée à Villefranche-de-Rouergue pour les douceurs, et pour finir en beauté : un plateau des 51 fromages AOP préparé par la crémière Fabienne Célard. À noter enfin, un spectacle de Céline Mistral, installé à Castelnau pour jouer la carte du local.