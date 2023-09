Pour le nouveau capitaine de la compagnie de Rodez, il est essentiel que les gendarmes "rendent service à la population"

Basée au siège de la gendarmerie de l'Aveyron, avenue de l'Europe, la compagnie de Rodez concerne 17 brigades réparties dans le nord et le centre du département et comptabilise 163 militaires. Si son ancrage et son commandant sont à Rodez, afin de centraliser le tout, malgré ses 4 000 interventions annuelles sur le territoire, celle-ci n'intervient pas sur le Piton, classé en zone police.

"La brigade de Rodez est pourtant la plus importante, comptant une quinzaine d'effectifs", relate son commandant, le capitaine Maugard. Elle est toutefois mobilisée sur les secteurs de Flavin et Luc-la-Primaube et pour des missions particulières. "Comme les extractions judiciaires entre la maison d'arrêt de Druelle et les différents palais de justice ou encore la sécurité à l'aéroport de Rodez", explique Thomas Maugard.

En tout cas, au-delà de la seule brigade de Rodez, chaque jour, sept binômes ou trinômes sillonnent l'ensemble du territoire. Sans oublier la présence de deux unités spécialisées, la brigade motorisée et le Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, spécialisée dans la surveillance et le renseignement.