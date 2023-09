Catherine Lachens n'est plus. La comédienne est décédée ce mercredi 27 septembre 2023, à l'âge de 78 ans.

C'est son entourage qui en a fait la triste annonce à l'AFP, comme le révèle le Monde. La comédienne Catherine Lachens s'est éteinte, à l'âge de 78 ans, mercredi 27 septembre 2023.

Lutte contre un cancer

L'actrice originaire de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, était atteinte d'un cancer contre lequel elle luttait "depuis quelques mois, dans un hôpital parisien", comme l'ont annoncé ses proches.

Au cinéma comme au théâtre

Comédienne de renom, Catherine Lachens a brillé au cinéma comme au théâtre. Sa filmographie est impressionnante, et ce sur plus de quatre décennies : de What a Flash! (1972) à Flic ou voyou (1979) en passant par Rouge Venise (1989), Extasis (1996), Dernière séance (2001) ou encore Pension complète (2015).

Elle s'est donc aussi illustrée au théâtre là aussi pendant une longue période. Le Château (1972), la Puce à l'oreille (1985), le Balcon (1991) ou encore Le Prix Martin (1992) : Catherine Lachens est très vite devenue une figure incontournable de la comédie française.

Georges Lautner, Yves Boisset...

Dans les années 1970-1980, l'actrice tourne notamment pour Georges Lautner, Jacques Deray ou encore Yves Boisset. L'une de ses dernières apparitions sur nos écrans remonte à 2015, où Catherine Lachens jouait dans la série TV Scènes de ménages.