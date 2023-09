"Il n’arrivait plus à parler" : Pierre Arditi victime d'un malaise sur scène, ce que l'on sait de l'état de santé du comédien de 78 ans

Mercredi 27 septembre 2023, dans la soirée, il a été hospitalisé pour une suspicion d'AVC après avoir été victime d'un malaise en pleine représentation au théâtre. En fin de soirée, le comédien était hors de danger.

Alors qu'il était en pleine représentation au théâtre Edouard VII, à Paris, dans la pièce "Lapin" de Samuel Benchetrit, sur la scène qu'il partage entre autres avec Muriel Robin, le comédien Pierre Arditi a été victime d'un malaise en pleine représentation ce mercredi 27 septembre dans la soirée. Une information rapportée par nos confrères de BFMTV.

Une suspicion d'AVC finalement écartée

L'acteur âgé de 78 ans a été transporté à l'hôpital Lariboisière (10e arrondissement de Paris) avec une suspicion d'AVC, toujours selon nos confrères de BFMTV.

Muriel Robin a fait un signe, le rideau s'est baissé

"Nous avons cru que c'était dans le scénario de la pièce parce que ça s'y prêtait vraiment, raconte un spectateur au micro de nos confrères. "Au bout de deux ou trois minutes, quand nous avons vu Muriel Robin un peu paniquée, nous avons compris qu'il se passait quelque chose de sérieux".

"Il a commencé à bégayer"

Jouant un personnage étonné d’avoir un public à son domicile, Pierre Arditi appelle alors son metteur en scène pour le prévenir. "Mais là, il a commencé à bégayer, on a vu qu’il n’arrivait plus à parler", rapporte un autre spectateur au Parisien. "Muriel Robin s’est approchée et a vu qu’il avait le regard vide et qu’il ne parlait plus. Elle a fait un signe de la main pour que le rideau se baisse".

Les spectateurs ont été conduits à sortir de la salle de spectacle pour que les secours puissent intervenir et prendre en charge Pierre Arditi.

Il est sorti de l'hôpital après des examens

Selon Le Figaro, ses jours ne seraient pas en danger. Peu avant minuit, les proches de Pierre Arditi, dont son épouse Evelyne Bouix, ont confirmé à nos confrères que le comédien "n’avait pas eu d’AVC, comme cela avait été supposé plus tôt dans la soirée".