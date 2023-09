Villefranche-de-Rouergue. Premier match de la saison à domicile contre Laissac

Pour son premier match à domicile, l’Avenir doit assurer l’essentiel : la victoire.

Malgré la défaite en ouverture du championnat à Naucelle, les Villefranchois n’ont pas fait de la figuration, la victoire aurait pu leur sourire. Ils ont livré une prestation porteuse d’espoir malgré le manque de vécu commun. Les bases, l’état d’esprit, la volonté sont présents, il faut huiler les rouages, travailler la cohésion et laisser le temps à la mayonnaise de prendre en raison du fort contingent de nouveaux joueurs.

La réception de l’HVAR (Laissac) peut être l’occasion de confirmer le potentiel du groupe malgré un adversaire dont il faut se méfier en raison de leur expérience et potentiel physique. Un homme averti en vaut deux. Mais d’un côté comme de l’autre, on le sait très bien, c’est le terrain qui sera le seul juge. Pour cette première à domicile les locaux n’ont pas droit à l’erreur, le seul objectif du jour est la victoire avec ou sans la manière. Impatience et prudence sont des sentiments mêlés car on connaît l’importance de rester maître à domicile.

Les joueurs de l’Avenir sont conscients de leur potentiel, de leurs qualités. Néanmoins ils auront besoin du soutien de tous leurs supporters qui peuvent assister à la naissance d’une équipe et au début d’une grande et belle aventure.