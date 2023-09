Punaises de lit dans les trains : quelles sont les opérations de nettoyage de la SNCF dans ses rames ?

Les punaises de lot voyagent très bien dans les transports en commun et notamment en train. L'une des raisons qui expliquent leur présence grandissante dans l'Hexagone.

Malheureusement, de plus en plus présentes dans nos logements, salles de cinéma ou même parfois hôpitaux, les punaises de lit étendent leur territoire dans l'Hexagone. Si elles ne volent pas, ces petites bestioles brunes qui ont besoin de l'homme pour voyager, apprécient notamment les transports en commun et notamment, le train.

Dernièrement, plusieurs internautes ont diffusé sur le réseau social X (ex-Twitter) des images représentant des insectes présentées comme des punaises de lit dans des trains, ainsi que l’a rapporté Le Figaro.

Des photos et vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant ce qui semble être des punaises de lit sur des sièges de train. La SNCF, elle confirme qu'il y a bien eu des signalements mais assure que les traitements «à la fois préventif et curatif» sont «très réguliers». pic.twitter.com/GFLhVfOqeW — Le Figaro (@Le_Figaro) September 26, 2023

Même dans le TGV y’a des punaises purée ? @OUIGO pensez a désinfecter vos trains, merci pic.twitter.com/PG72erKWLV — NaNa Afi (@_LaTogolaise) September 22, 2023

La SNCF assure de son côté mener des opérations visant à prévenir et à mettre fin à l’éventuelle présence de ces insectes parasites dans les rames.

Avec peu de réserves de matériel, la SNCF assure que le "nettoyage se fait le plus rapidement possible"

La SNCF assure que «les rames sont désinfectées et nettoyées, au quotidien» mais les agents d'entretien ont très peu de temps quand la rame entre en gare pour la nettoyer explique un chef de bordhttps://t.co/v1RFEUXYsP — Le Parisien (@le_Parisien) September 29, 2023

Des traitements préventifs et curatifs dans les TGV…

"Dès la suspicion signalée, par mesure de précaution, les voyageurs sont déplacés dans une autre voiture, et la voiture suspecte condamnée" durant les vérifications et "les éventuels traitements", indique-t-on à la SNCF.

Les traitements des nuisibles, lesquels désignent les punaises de lit, mais également les cafards ou les fourmis, sont préventifs et curatifs. Dans les TGV Inoui et Ouigo, les traitements préventifs, menés au plus soit tous les 60 jours, reposent sur les étapes suivantes : nettoyage approfondi ; pose de pièges spécifiques ; pose de gels anti-nuisibles dans des zones non accessibles aux voyageurs ; vaporisation d’insecticide dans les voitures ; si besoin, pose de poudre de diatomée, un insecticide naturel, dans les zones d’humidité.

Les traitements curatifs comprennent des mesures distinctes si le signalement est isolé ou révèle au contraire une présence importante de nuisibles. En cas de signalement isolé, la SNCF prévoit notamment de réaliser les mesures de prévention mentionnées, les renouvelant tous les 15 jours pendant un mois minimum, la rame étant contrôlée chaque semaine.

Dans l’hypothèse d’une présence plus importante de nuisibles, la rame est sortie du service commercial. "Elle subit des traitements intensifs quotidiens jusqu’à disparition des nuisibles", incluant des démontages d’un certain nombre d’éléments à l’intérieur des voitures, si besoin. Ces traitements durent en général trois à cinq jours. La rame est suivie et contrôlée à un rythme hebdomadaire au cours du mois suivant "sa remise en service".

… et Intercités, trains de nuit

Des mesures similaires sont apportées dans les trains Intercités, parmi lesquels les trains de nuit. "Le nombre de cas est quasi nul depuis plusieurs années", précise-t-on à la SNCF, justifiant cette faiblesse notamment par "la rénovation des voitures, notamment de nuit, engagée en 2020" et qui a pris fin à l’été 2023.