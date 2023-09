Villefranche-de-Rouergue. Seuls les jeunes sur le terrain ce week-end

Ce week-end, les deux équipes seniors étant de repos, les joueurs profiteront d’un match amical entre eux, suivi d’une collation.

Les U15F, en pleine préparation de cette nouvelle saison, ont déjà rencontré US Montbazens-Rignac en match amical. Même si elles se sont inclinées 3 à 2, elles ont réalisé de belles phases de jeu. Le week-end dernier, elles ont affronté Foot-Rouergue 1 et se sont inclinées 3 à 2, mais ont gagné 4 à 0 contre Foot-Rouergue 2. Cette nouvelle équipe continue à apprendre à développer son collectif.

Les U18F se sont imposées en match de préparation 3 à 2 à Capdenac. Le week-end dernier, elles ont commencé le championnat par une défaite 1 à 0 contre Rodez Aveyron Football. Ce match ne reflète pas la physionomie du match, tant les filles ont été protagonistes dans le jeu et dans l’effort. Le petit manque d’efficacité devant le but n’a pas permis de revenir au score, mais le travail continue et finira par payer.

Les U7 et U9 ont réussi leur rentrée. Près de cinquante jeunes joueurs se sont retrouvés samedi dernier pour l’entraînement.

Les U11 (1) commençaient leur championnat par un plateau à Luc. Ces derniers ont ramené une victoire 3 à 2 contre OAF et une défaite contre Luc Primaube 2 à 0. Les U11 (2) et U11 (3) commençaient également le championnat. Ces derniers ont ramené 2 victoires, 1 nul et 1 défaite.

Les U13 débutent en D1. Pour leur premier match, ils ont fait un début timide mais encourageant, malgré deux matchs nuls.

Enfin, pour leur entrée en championnat, les U15, se sont imposés très facilement dès leur premier match.