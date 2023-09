Villefranche-de-Rouergue. Sur les traces des femmes célèbres avec l’USP

Jocelyne Sauvard animera une conférence sur ce thème ce mardi 3 octobre.

Ce mardi 3 octobre, L’Université des Savoirs Partagés ouvre le cycle des conférences de la saison 2023-2024 avec l’intervention attendue de Jocelyne Sauvard. Cette biographe reconnue est aussi romancière, dramaturge, et journaliste. Elle est l’autrice d’essais de référence sur les grandes figures de notre temps : Simone Veil, Yvonne et Charles de Gaulle, Jeanne Moreau, Danielle Mitterrand et aussi Marcel Proust qui la passionne depuis l’adolescence.

Parallèlement, elle dirige et anime des ateliers d’écriture dans les bibliothèques, les universités, les grandes écoles, les établissements scolaires. Elle dirige actuellement une collection de littérature jeunesse. Jocelyne Sauvard, dans sa conférence, nous entraînera sur les traces de femmes célèbres. Si certaines d’entre elles ont préféré agir dans l’ombre de leur "héros", d’autres ont éprouvé le désir de secouer ce joug, de sortir de l’invisibilité en se donnant les moyens de leur indépendance, se voulant maîtresses de leurs choix, délivrées des tutelles traditionnelles, paternelles, conjugales ou religieuses.

Quelles stratégies, subtilement féministes, ont-elles déployées pour réclamer leurs droits ? Quelles œuvres, souvent méconnues, ont-elles réalisées ? Comment, même dans la discrétion et la retenue, ont-elles défendu la culture, la justice, la cause des femmes, la transmission ? Qui étaient-elles vraiment ? Les portraits sont fidèles, documentés.

Derrière la légende, ces femmes ne se laissent pas enfermer dans des rôles d’icone. Entre vie privée, vie publique et territoires secrets, nous découvrirons le parcours courageux de ces "combattantes". Et c’est une part de notre Histoire que nous explorerons.

Rendez-vous mardi 3 octobre à 18 h 30 au théâtre municipal de Villefranche-de-Rouergue Entrée 8 € – adhérents 5 € – jeunes, sans emploi 2 €.