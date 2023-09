Aveyron : Mélanie Cabal, nouvelle présidente du tribunal judiciaire

La nouvelle présidente du tribunal judiciaire a posé ses valises en Aveyron à la fin de l'été.

Une salle d'audience bondée. Point de procès ce vendredi au palais de justice, mais l'installation solennelle de la nouvelle présidente du tribunal judiciaire, Mélanie Cabal. À 43 ans, la magistrate a posé ses valises dans l'Aveyron à la fin de l'été pour sa première expérience en tant que chef de juridiction, non loin de sa ville d'origine : Montauban. "Je n'en ai pas perdu l'accent chantant", souriait-elle, ce vendredi, malgré divers postes durant sa carrière : juge des enfants au Havre, juge des affaires familiales à Draguignan, vice-présidente du tribunal de Menton et une dernière expérience auprès de la cour d'appel de Saint-Denis, sur l'île de La Réunion.

Un joli bagage salué par ses pairs, venus en nombre hier aux côtés des magistrats du parquet, d'avocats, greffiers, élus, chefs de police et de gendarmerie, président des chambres de notaires, huissiers... Et le préfet, Charles Giusti, bien entendu. "Je sens déjà la chaleur humaine qui est la vôtre en dépit des températures de la juridiction qui, comme on dit chez moi, piquent parfois", a remercié la nouvelle juge. Avant de réaliser un traditionnel point sur les effectifs au tribunal. Et sans surprise, malgré un budget de la justice en constante augmentation ces dernières années, le tableau n'est pas tout rose.

Départs en retraite, souffrance du greffe

Car si le parquet doit bientôt obtenir son cinquième poste tant attendu, le siège, lui, est en souffrance. Longtemps à 13, les juges se retrouvent depuis la rentrée à 11. Sylvia Descrozailles, chaleureusement remerciée ce vendredi et dont l'instruction des dossiers lors des audiences pénales a toujours été saluée, a fait valoir ses droits à la retraite. Sylvie Rouanne, vice-présidente du tribunal, a, elle, pris de nouvelles fonctions du côté de Montpellier et de la cour d'assises. Elles n'ont depuis pas été remplacées et le temps ne joue pas en la faveur de la juridiction aveyronnaise car Hervé Olivier, magistrat depuis 1979 (!), quitte lui aussi ses fonctions.

En fin d'audience, la dynamique Mélanie Cabal, en accord avec tous les représentants judiciaires, a laissé la parole aux effectifs du greffe qui depuis le 30 juin dernier mène un combat pour la revalorisation de leur fonction. "Notre souffrance est grande, on œuvre dans l'ombre depuis toujours et nous sommes encore mal payés, méprisés, oubliés", ont dénoncé en chœur plusieurs greffières.