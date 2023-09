Monteils. Les petites mains préparent le Téléthon

Ça cogite du côté de l’ancien local des cantonniers… Les petites mains de l’atelier de loisirs ont repris du service et testent déjà de nouvelles idées pour le marché de Noël. "Chaque année, nos créations sont vendues au profit du Téléthon. L’une d’entre nous vient avec une idée et nous passons à la réalisation. Mais nous travaillons aussi pour nous !", commente Marie Sœur tout en jouant prestement du pistolet à colle. Aujourd’hui, il est question de lampes : l’abat-jour est joliment conçu de cercles en carton épais découpés au laser et le support en verre s’orne de pique-brochettes en bois maintenus par une ficelle. "Il ne restera plus qu’à imaginer le système d’assemblage pour l’ampoule !" Bouteilles de lait, cartons, emballages… Ici, tout est réemployé de bien belle façon.