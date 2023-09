Rodez : l’Escloupeto célèbre ses 70 ans ce samedi 30 septembre à la salle des fêtes !

Voici le programme des festivités !

Célébrer ce moment, et ne surtout pas s’arrêter ! C’est l’état d’esprit qui anime le groupe folklorique de l’Escloupeto de Rodez au moment de fêter ses 70 ans. "Dans une vie, les 70 ans sonnent comme un âge mérité et un signe de repos. Pour l’Escloupeto, cela ne fait aucun doute que les 70 ans seront un signe de jeunesse et de dynamisme", déclare l’association.

Alors pour cette occasion, une grande journée est organisée en ce jour, "avec l’ensemble des personnes ayant fait partie un jour de l’Escloupeto !", assure le groupe.

Dès 21 h, à la salle des fêtes de Rodez, un spectacle folklorique sera proposé, en compagnie d’autres groupes, venus célébrer eux aussi l’anniversaire de l’Escloupeto.

Mais le "point d’orgue" de cette soirée sera bien la représentation assurée par cette association, qui forcément, aura sorti le grand jeu en cette soirée historique. Enfin, à partir de 22 h 30, l’orchestre de Maxime et Vincent animera un grand bal.

"Notre anniversaire permettra ainsi à tous les amoureux du folklore de se réunir sous la même bannière. Gageons que le futur de l’Escloupeto sera radieux. Mais l’on peut se rassurer quand on sait que la moyenne d’âge du groupe est de 30 ans !", sourient-ils. Comme quoi, même si les clichés ont la vie dure, l’Escloupeto prouve le contraire par son dynamisme et sa jeunesse. Alors pour fêter cela, elle vous invite ce soir, à la salle des fêtes, "Et sabots aux pieds s’il vous plaît !"

Soirée en libre entrée. Un buffet rouergat sera proposé dès 19 h. Renseignements au 06 46 46 65 07.