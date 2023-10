Rodez. Élizabeth Vidal ouvre la saison des récitals lyriques

L’association "Les Contres courants" inaugure sa saison des récitals lyriques en Aveyron – projet imaginé par le lauréat jeune talent de la 3e édition du concours Voix des Outre-mer Auguste Truel – par le récital de la soprano d’Élizabeth Vidal, jeudi 12 octobre, à 20 h 30, à la Baleine, à Onet-le-Château.

Formée à l’opéra de Paris, elle est une des rares sopranos colorature française à avoir mené de front une carrière internationale (des arènes de Vérone au Covent garden de Londres en passant par Hambourg, Munich, Madrid, New-York), celle de professeur (Rueil-Malmaison puis titulaire à Nice et donnant des masterclasses dans le monde entier dont au Bolchoi de Moscou où elle est coach vocal depuis 2010), et également une carrière médiatique avec plus de 50 shows télévisés. La saison se poursuivra avec le spectacle "Divas" de Fabrice di Falco, le 22 mars, au théâtre des Deux points à Rodez.

Réservations sur

lyriquenaveyron.org