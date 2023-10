Vaccination contre le papillomavirus au collège : comment va-t-elle se dérouler pour vos enfants en 5e ?

Tous les élèves de 5e en Occitanie, soit 70 000 élèves, sont éligibles à la rentrée au vaccin contre le papillomavirus.

La campagne de vaccination contre le papillomavirus (HPV) débute dans les collèges d'Occitanie, 6 250 familles dans la région ont déjà donné leur accord pour que leur enfant bénéficie du vaccin gratuitement. Cela ne concerne que les élèves en classe de 5e.

"Les HPV sont des infections sexuellement transmissibles parmi les plus fréquentes, contractées généralement au tout début de la vie sexuelle, même sans pénétration. 80 % des hommes et des femmes seront infectés à un moment de leur vie", rappelle l'Agence régionale de santé. Il existe près de 200 types de HPV dont 12 sont cancérigènes.

"Faire vacciner son enfant dès 11 ans, c’est garantir une plus grande efficacité du vaccin. C’est une vaccination préventive : il est nécessaire de protéger les adolescents avant qu’ils ne soient infectés". C'est pourquoi la campagne est lancée dès la rentrée de septembre 2023.

Comment se manifestent les HPV ? Ces virus sont responsables chez la femme comme chez l’homme de verrues anogénitales, de papillomatoses respiratoires récurrentes, de lésions pré-cancéreuses et de cancers. Si les infections à HPV disparaissent généralement en un ou deux ans, elles peuvent persister dans 10 % des cas et évoluer vers un cancer (col de l'utérus, vagin, vulve, anus, pénis, sphère ORL).

Comment va se dérouler la vaccination dans les collèges ?

Un accord des deux parents est indispensable pour que l'adolescent se fasse vacciner, sur la base du volontariat. La campagne s'adresse aux 70 000 collégiens en classe de 5e en Occitanie.

Des équipes mobiles de vaccination vont intervenir dans les 584 collèges de la région, publics et privés. Le vaccin sera administré sur place, et sera pris en charge à 100 % (les familles n'ont donc rien à débourser). "L'objectif est de réaliser le schéma complet de la vaccination HPV (2 injections à intervalle d’au moins 6 mois) sur une même année scolaire pour au moins 30 % des adolescents ciblés,soit un effectif potentiel de 21 000 collégiens en Occitanie".

Peu d'adolescents vaccinés en Occitanie

Une campagne qui intervient alors que 45 % des filles de 15 ans n'ont reçu qu'une dose du vaccin en Occitanie, et que 40 % des filles de 16 ans ont reçu les deux doses. Or, il est conseillé d'avoir un schéma vaccinal complet avec deux doses entre 11 et 14 ans, et une troisième dose entre 15 et 19 ans. "La couverture vaccinale progresse (+ 13 points pour les filles depuis 2019) mais elle reste très inférieure à l’objectif fixé par la stratégie décennale de lutte contre le cancer : plus de 80% de couverture vaccinale d’ici 2030".

Les garçons sont invités au même titre que les filles à recevoir le vaccin. Ils ne sont que 12 % (chez les moins de 15 ans) à avoir reçu une dose en Occitanie. "La vaccination contre les HPV des garçons permettra, sous réserve d’une couverture vaccinale suffisante, de freiner la transmission au sein de la population générale, et ainsi de mieux protéger les garçons et les hommes, mais aussi de mieux protéger les filles et les femmes non vaccinées". Même si "l’augmentation de la couverture vaccinale des filles reste la priorité au regard du poids que fait encore peser le cancer du col de l'utérus sur la mortalité".

Rappelons que 100 % des cancers du col de l'utérus sont dus aux infections liées aux HPV (4 600 nouveaux cancers par an), et que 25 % des cancers provoqués par les HPV surviennent chez les hommes (1 800 nouveaux cancers par an).