Mémobus : la mémoire itinérante franco-allemande a fait étape au collège des 4C à Onet-le-Château

À l’initiative de l’atelier mémoire de la Fafa Europe et plus particulièrement d’Antje Aubert, est né "Mémobus", un vaste et essentiel projet de coopération franco-allemande.

Le bus est parti de Berlin le 25 août dernier, pour un périple de 6 000 km sur les routes d’Allemagne et de France, afin d’informer à chaque étape sur les différentes possibilités de rencontres, d’échanges, de coopération et d’informations. Mémoire commune franco-allemande, ce véhicule contient de nombreux documents (livres, brochures, expositions, pièces de théâtre, films, programmes d’échanges…), permettant d’apporter une contribution à la solidarité et la compréhension franco-allemande pour l’Europe. Sa 18e étape la conduite tout récemment dans le département de l’Aveyron, seule étape en Occitanie, où après une matinée à la maison de la Paix d’Estaing et au mémorial de Sainte-Radegonde, il a fait une longue halte au collège des 4 Saisons. Une fresque géante présentée à Versailles Accueillis par Nicole Schira, déléguée générale du Souvenir français pour l’Aveyron, ce fut pour les collégiens de 4e et leur professeur Sophie Amans-Gisclard, un moment de partage mémoriel exceptionnel. Ils ont également apporté leur contribution à la fresque géante. Une fresque réalisée par le peintre Alain Faussard, où tous les visages des nombreux personnages sont vierges, laissant aux jeunes toute latitude, pour les créer : homme ou femme, noir ou blanc, petit ou grand, allemand ou français… La restitution de cet extraordinaire périple mémoriel, de tous les éléments réalisés au cours des 28 étapes, dont la fresque géante achevée, sera présentée le 20 octobre prochain, à son arrivée au palais des congrès de Versailles, lors du congrès de la Fafa pour l’Europe.