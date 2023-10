Patrimoine : une photo ancienne de ce château de l'Aveyron vient de refaire surface

Cette photo des années 1930 nous en apprend un peu plus sur l'histoire du château de Pagax, à Flagnac !

Une nouvelle photo du château de Pagax, situé à Flagnac et à Agnac, datant très probablement des années 1930, a été retrouvée sur un site de cartes postales anciennes. On voit que l’imposante bâtisse possède encore sa toiture et que les tours sont toujours couvertes. Reste à déterminer qui sont les deux adultes et l’enfant présents sur la photo. Ce cliché complète la collection de Christian Dessalles, le propriétaire du château. Si vous possédez des photos anciennes de Pagax, il serait ravi d’en obtenir une copie, merci d’avance (chateau-de-pagax@neuf.fr).

Un château très bien gardé

Notons par ailleurs que les deux petits canons sur roues du château ont subi un bon lifting et brillent de tout leur éclat. Ils sont installés désormais à l’entrée du domaine, côté intérieur, derrière le grand portail qui a été lui aussi réhabilité. Lors de la prochaine ouverture du site à la visite, vous pourrez voir que le château et ses alentours sont bien gardés !