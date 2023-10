Bozouls. Lecture sous les arbres

"Où sont les hommes ?" C’est la question que pose l’autrice cantalienne Marie-Hélène Lafon dans un livre paru aux éditions Sun/sun et inspiré par une photo de la collection des Archives pour la planète du musée Albert Kahn montrant une paire de bœufs attelée à une charrette sur la place principale de Saint-Flour le 1er août 1916.

Porté par les voix de Delphine Sabaté et Alain Ténières, c’est donc le texte qui a été choisi par l’épicerie du Trou qui cette fois-ci avait délocalisé la rencontre dans un beau jardin surplombant la cascade du canyon de la cité. Émotion à l’écoute de ces deux voix mêlées emportant l’assemblée au siècle passé auprès d’une jeune femme attendant la fin de la guerre et des nouvelles de son mari.

Sous le feuillage d’un arbre et le chant de l’eau, l’histoire contée à voix haute a fait voyager dans les mémoires et l’imagination et cette belle rencontre s’est achevée en joyeuse auberge espagnole.