Mort d'Isabelle Leroy dans les Pyrénées : le corps de la randonneuse aveyronnaise retrouvé dans un ravin par les secours espagnols

Âgée de 50 ans, Isabelle Leroy, randonneuse aveyronnaise, a été retrouvée morte dans les Pyrénées, mardi 3 octobre 2023.

Amoureuse de la montagne et des sports de pleine nature, Isabelle Leroy, âgée de 50 ans, a été retrouvée morte dans les Pyrénées, à la frontière entre la France et l'Espagne.

Retrouvée dans un ravin, à Nerín

Nos confrères espagnols d'Alto Aragon ont donné des précisions sur la triste découverte du corps de la quinquagénaire. C'est très exactement à Nerín que la dépouille d'Isabelle Leroy a été retrouvée. L'unité aérienne de secours de Huesca, déployée en compagnie d'un médecin du service d'urgence 061, a localisé le corps à 11 heures du matin, mardi, dans un ravin composé de parois verticales. La défunte a été transférée à l'instut médico-légal de Huesca.

Depuis neuf jours

Les dernières nouvelles obtenues par les proches d'Isabelle Leroy remontaient au 24 septembre. Elle leur avait indiqué être arrivée au pied du mont Perdido. Il s'agissait alors du point de départ de sa randonnée, en Aragon.

Isabelle Leroy était une adepte de la randonnée, une activité qu'elle pratiquait régulièrement. Comme l'indiquait son neveu sur les réseaux, elle pratiquait également la via ferrata et la course à pied.

La voiture retrouvée

Dans un premier temps, les autorités espagnoles, alertées le 2 octobre par des proches de la randonneuse aveyronnaise, avaient retrouvé la voiture de cette dernière, une Audi A3 garée au pied du mont Perdu. Avant que les moyens aériens ne retrouvent le corps de la quinquagénaire, en fin de matinée.