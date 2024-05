Passage de la flamme olympique : A75, centre-ville, viaduc... Deux cartes pour comprendre les restrictions de circulation à Millau

Le point sur toutes les restrictions de circulation qui sont mises en place à Millau et ses alentours, avec des cartes pour y voir plus clair.

La flamme olymique sera pour la première fois déployée en Occitanie depuis l'Aveyron, lundi 13 mai 2024, après un tour par Marseille et de nombreuses villes de la région PACA. Le top départ sera donné dans Millau à 8h40. La flamme passera dans la matinée dans le centre-ville, le parc naturel des Grands Causses puis le viaduc de Millau.

Vous pouvez consulter le parcours complet de la flamme olympique, jour par jour et ville par ville, jusqu’à son arrivée à Paris le 26 juillet 2024, dans notre article dédié.

Restrictions de circulation sur l'A75

A l'approche de l'étendard olympique, il sera difficule de se déplacer en véhicule à Millau et ses alentours. Dès dimanche 12 mai, l'aire du Viaduc sur l'A75 restera inaccessible dans les deux sens de circulation. Le parking extérieur de l'aire sera également fermé, et aucun piéton n'y sera admis.

A partir de lundi 13 mai, dès minuit, l'autoroute A75 sera fermée entre les échangeurs 44.1 (Aguessac) et 47 (La Cavalerie). Une déviation sera mise en place à destination des véhicules légers.

Concernant les poids lourds, il est recommandé de complètement éviter le secteur. Ils seront stockés entre les échangeurs 44.1 et 45 dans le sens Nord-Sud et entre les échangeurs 46 et 47 dans le sens Sud-Nord. Leur évacuation ne sera possible qu'à 8h50. Aussi, les poids lourds seront stockés à l'entrée de Millau pour ceux qui passent par la D 809, côté Aguessac, entre 7 heures et 11 heures.

Attention si vous comptez entrer à Millau par l'A75 ce lundi. Préfecture de l'Aveyron

Où la circulation sera interdite à Millau

Dans le centre de Millau, voici toutes les zones qui seront interdites à la circulation de 7 heures à 10 heures, lundi 13 mai :

boulevard du Viaduc de Millau entre le chemin rural n°51 des Devezots et l'Aire du Viaduc de Millau

boulevard Emile Lauret, sauf l'impasse Jules Merviel et le rond-point des Stades

contre allée boulevard Emile Lauret à la sortie du centre commerciale

rue Etienne Delmas

chemin du Stade au débouché sur la rue Etienne Delmas

rue Lucien Coste au débouché sur la rue Etienne Delmas

allée de la Sérénité au débouché sur la rue Etienne Delmas

rue de Paulèle au débouché sur le rond-point de Cureplat

avenue Gambetta au débouché sur le rond-point de Cureplat

rue du 19 mars 1962 au débouché sur le rond-point de Cureplat

avenue de l'Aigoual entre le giratoire du Confluent et le rond-point de Cureplat

boulevard Pierre Bousquet

rue du Rajol au débouché sur le boulevard Pierre Bousquet

rue du Champ du Prieur au débouché sur le boulevard Pierre Bousquet

rue de la Saunerie au débouché sur le boulevard Pierre Bousquet

Les zones interdites à la circulation de 6 heures à 11 heures, lundi 13 mai :

boulevard Richard entre la rue Désiré Mazars et la place Frédéric Bompaire

place Frédéric Bompaire

rue Louis Blanc entre la rue de la Tannerie et la place Frédéric Bompaire

boulevard de l'Ayrolle

rue Saint-Martin au débouché sur le boulevard de l'Ayrolle

passage des Concierges au débouché sur le boulevard de l'Ayrolle

rue de l'Ancienne Tour au débouché sur le boulevard de l'Ayrolle

rue de la Liberté entre la rue Lion d'Or et le boulevard de l'Ayrolle

place du Mandarous

boulevard de Bonald entre le boulevard Sadi Carnot et la place de Mandarous

avenue Jean-Jaurès entre la rue Alfred Guibert et la place de Mandarous

parking de la Tine au débouché sur l'avenue Jean-Jaurès

rue du Sacré-Coeur au débouché sur l'avenue Jean-Jaurès

rue Ferrer

rue Jean-François-Alméras au débouché sur l'avenue Jean-Jaurès

avenue de la République entre l'avenue Alfred Merle et la place de Mandarous

Les restrictions s'étendent du centre-ville de Millau au viaduc. Préfecture de l'Aveyron

Où le stationnement sera interdit à Millau

Stationnement interdit à partir de mardi 7 mai à mercredi 15 mai :

place du Mandarous, entre l'avenue de la République et le boulevard de l'Ayrolle

Stationnement interdit à partir de vendredi 10 mai à lundi 13 mai inclus :

impasse Jules Merviel

parking le long du chemin du Stade

contre allée rue Etienne Delmas

rue Lucien Costes

parking de la Grave partie haute

Stationnement interdit de dimanche 12 à lundi 13 mai inclus :

avenue Jean-Jaurès, entre la rue Alfred Guibert et la place du Mandarous

parking de la Maladrerie

aire multi activités de l'avenue Millau Plage

parking place Frédéric Bompaire

boulevard de l'Ayrolle

pkace du Mandarous, entre le boulevard de l'Ayrolle, le boulevard de Bonald et l'avenue Jean-Jaurès

boulevard de Bonald entre le boulevard Sadi Carnot et la place du Mandarous

avennue de la République entre l'avenue Alfred Merle et la place du Mandarous

Stationnement interdit de 6 heures à midi, lundi 13 mai :