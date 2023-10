Mort d'une Aveyronnaise dans les Pyrénées : randonnée sur le mont Perdu, itinéraire, voiture retrouvée, enquête, ce que l'on sait des derniers jours d'Isabelle Leroy

Isabelle Leroy, 50 ans, une Aveyronnaise amoureuse des sports de pleine nature, a été retrouvée morte dans les Pyrénées alors qu'elle était partie randonner.

C'est un terrible drame qui s'est noué, ce mardi 3 octobre 2023, dans les Pyrénées, à la frontière entre la France et l'Espagne. Le corps sans vie d'une Aveyronnaise bien connue localement a été retrouvé par les autorités espagnoles.

Comment Isabelle Leroy a-t-elle disparu ?

Isabelle Leroy était non seulement une passionnée des sports de pleine nature mais aussi une adepte des randonnées en montagne, comme le rappelle nos confrères de Midi Libre.

Le 24 septembre 2023, l'Aveyronnaise originaire de Millau a envoyé un message à ses proches pour leur indiquer qu'elle était bien arrivée dans les Pyrénées, au pied du mont Perdido (mont Perdu) en Espagne dans la région d'Aragon, point de départ de sa randonnée.

Elle avait également pris soin de transmettre son itinéraire puisqu'elle randonnait seule.

Qui était Isabelle Leroy ?

Agée de 50 ans, la victime était une personne très sportive. Elle gérait une base de canoës et de loisirs de pleine air, Aqua soleil eau, dans les gorges de Tarn à Mostuéjouls.

Isabelle Leroy était une adepte de la randonnée, une activité qu'elle pratiquait régulièrement. Comme l'indiquait son neveu sur les réseaux sociaux, elle pratiquait également la via ferrata et la course à pied.

Plus de nouvelles depuis 9 jours

Depuis le 24 septembre et ce message dans lequel l'Aveyronnaise indiquait qu'elle était bien arrivée à destination, ses proches sont restés sans nouvelles.

Inquiets, ce lundi 2 octobre, ils sont entrés en contact avec la police et lancé un appel à témoins sur Facebook.

Sa voiture retrouvée

Les autorités espagnoles également alertées ont lancé des recherches à partir des informations connues et fournies.

Ce mardi 3 octobre dans la matinée, ils ont d'abord retrouvé la voiture, une Audi A3, d'Isabelle Leroy garée au pied du mont Perdu, le point de départ de sa randonnée.

Des patrouilles terrestre et aériennes ont été engagées pour la retrouver.

Le corps de la victime repéré

Malheureusement, après le véhicule d'Isabelle Leroy, c'est le corps sans vie de l'Aveyronnaise qui a été retrouvé.

Une enquête en cours

Pour l'heure, on ne sait pas encore dans quelles circonstances la malheureuse a perdu la vie. Accident, mauvaise rencontre ? Une enquête est en cours pour faire la lumière.