Sécheresse : 13 secteurs en alerte maximale en Aveyron après un mois de septembre historiquement chaud

Le déficit de pluie global en Aveyron est de -62 %, les fortes températures de septembre et de début octobre n'arrangent rien.

L'apport des pluies a été très inégal sur le territoire de l'Aveyron au cours du mois de septembre 2023. Si certaines zones ont connu un excédent de 10 à 20 % (sur le Causse Comtal, le Nord et le Sud limitrophe avec l'Hérault), le déficit global est de -62 % sur le département.

Une sécheresse encore plus marquée par un mois historiquement chaud, où des records de température ont été battus depuis le début des enregistrements en 1959. Il a fait +3,9°C de plus que la normale en moyenne en Aveyron. Ce début octobre n'est guère plus encourageant et accentue l'assèchement des sols et la baisse du niveau des cours d'eau.

"Cette baisse d’hydrologie des cours d’eau nécessite un renforcement des mesures sur certains secteurs", annonce la préfecture de l'Aveyron. À compter de samedi 7 octobre, 13 zones seront en niveau d'alerte maximale (niveau "crise") :

Aveyron source et son bassin (passe du niveau alerte renforcée au niveau crise)

Dourdou de Camarès amont et Len (passe du niveau alerte renforcée au niveau crise)

Dourdou de Camarès aval et Sorgues (passe du niveau alerte renforcée au niveau crise)

Viaur non réalimenté et les affluents du Viaur (passe du niveau alerte renforcée au niveau crise)

Affluents du Lot domanial amont (maintien en niveau crise)

Diège (maintien en niveau crise)

Cérou non réalimenté et ses affluents (maintien en niveau crise)

Alzou et ses affluents (maintien en niveau crise)

Baye et ses affluents (maintien en niveau crise)

Seye et ses affluents (maintien en niveau crise)

Rance (maintien en niveau crise)

Orb (maintien en niveau crise)

Hérault (maintien en niveau crise)

Les niveaux de sécheresse en Aveyron. Préfecture Aveyron

Quelles sont les restrictions d'eau chez vous ?

Via le site VigiEau, un nouvel outil mis à disposition cet été par le gouvernement, vous pouvez chercher le nom de votre commune pour accéder à l'ensemble des restrictions de prélèvement et d'usage de l'eau en vigueur chez vous. En cas de non-respect de ces consignes dans les zones "crise" et "alerte renforcée", vous vous exposez à une amende allant jusqu'à 1 500 euros.

Voici les 6 zones en alerte renforcée en Aveyron :

Aveyron médian et son bassin (passage du niveau alerte au niveau alerte renforcée)

Affluents du Lot amont (maintien en niveau alerte renforcée)

Truyères (maintien en niveau alerte renforcée)

Serène (maintien en niveau alerte renforcée)

Bonnette et ses affluents (maintien en niveau alerte renforcée)

Affluents rive droite du Tarn médian (maintien en niveau alerte renforcée)

Voici les 3 zones en niveau alerte :

Viaur aval (de Thuries) réalimenté (passage du niveau vigilance au niveau alerte)

Dourdou de Conques (maintien au niveau alerte)

Basse vallée de l’Aveyron (maintien au niveau alerte)

Voici les 5 zones en vigilance