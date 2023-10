Kevin Spacey hospitalisé d'urgence en Ouzbékistan après une suspicion de crise cardiaque

Lors du 15e Festival international du film de Tachkent en Ouzbékistan où il prononçait un discours, Kevin Spacey a senti un problème au bras. L’acteur a été hospitalisé mais aucun problème cardiaque n’a été décelé.



Kevin Spacey a été hospitalisé d’urgence après une suspicion de crise cardiaque, ont rapporté plusieurs médias étrangers mercredi 4 octobre 2023, relayés par BFMTV.

L’acteur était invité à un festival de cinéma en Ouzbékistan. Alors qu’il faisait un discours sur la scène du festival, il a déclaré avoir senti "tout son bras gauche s’engourdir pendant environ huit secondes", selon The Los Angeles Times.

Le comédien âgé de 64 ans a été pris en charge à l’hôpital mais aucun problème cardiaque n’a été décelé. Il est ensuite revenu le soir même au festival pour indiquer à la foule que son état de santé était bon.

Blanchi en juillet dernier par la justice

Kevin Spacey tente de relancer sa carrière après avoir été accusé puis reconnu non coupable d’agressions sexuelles sur quatre hommes entre 2001 et 2013 lors d’un procès à Londres en juillet 2023, à l’issue d’un délibéré de plus de douze heures.

Mais ces accusations ont conduit au départ prématuré du comédien de la dernière saison de la série Netflix House of Cards, remplacé par Robin Wright, et du film Tout l’argent du monde de Ridley Scott en 2017, rappelle BFMTV.

Kevin Spacey doit faire son retour à l’écran dans le thriller Control prévu avant la fin d’année dans les salles de cinéma.