Concerts, quines, fêtes et spectacles : trois jours d'animations en Aveyron ces vendredi 6, samedi 7 et dimanche 7 octobre

L'Aveyron reste animé même en automne, avec aussi du cirque, des débats, du cinéma, de la belote et des boeufs en folie. A vous de choisir.

Vendredi 6 octobre

Conques.

- Fête de Sainte-Foy ; entretien avec l’orfèvre Goudki et Bernard Berthod "Goudji, 50 ans d’orfèvrerie civile et religieuse", à 18 h 30, à l’auditorium du centre européen.

Decazeville.

- Concert avec le quatuor Anches Antées, à 20 h 30, salle Yves-Roques.

- Cirque Circus, à 18 heures, sur le plateau des Équipages.

Firmi.

- Fête ; 19 heures, apéro-concert avec le groupe "Les Festayres" ; 20 h 45, retransmission du match de rugby France – Italie,

Flavin.

- Concours de belote, à 20 h 30. à la salle des festivités (La Faille).

Goutrens.

- Apéro concert animé par les groupes "On naît pas bon mais on se marre" et "Money jungle", à 19 h 30, salle des fêtes.

Naucelle.

- 18e édition du Festiboeuf : découverte de génisses et de vaches de race à viande,

Rignac.

- Gala d’accordéon, à 21 heures, à l’espace André-Jarlan.

Rodez.

- Salon des idées d’avenir dans le cadre du 1er festival du développement durable, de 17 heures à 20 heures, salle des fêtes.

- Soirée jeux de société, à 19 heures, à la MJC.

- Conférence avec Philippe Arguel sur la place de Rodez dans la fabuleuse histoire du mètre, à 20 h 30, aux Archives départementales.

Saint-Cyprien-sur-Dourdou.

- Fête des vendanges ; animations avec les enfants, à 12 h 30.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Festival blues ; concert avec Fabrice Eulry, à 20 h 30, à la chapelle des Pénitents noirs.

Samedi 7 octobre

Bertholène.

- Quine du club "les Jonquilles des Palanges", à 20 h 30, salle des fêtes.

Bozouls.

- Dans le cadre d’Octobre rose, 14 heures, rando ; 15 heures, body-karaté ; 18 heures, grillée de châtaignes ; 21 heures, concert choral à l’église de Gillorgues.

Brommat.

- Concert avec l’Orchestre départemental d’harmonie, à 21 heures, gymnase de Pleau.

Castanet.

- Soirée brasucade ; 18 h 30, thé dansant avec Guillaume Fabre ; 20 heures, apéro musical, repas, à Lardeyrolles.

Connac.

- Café-théâtre avec la compagnie Répliques sismiques, à 20 h 30, salle des fêtes.

Conques.

- Concert avec "Elles trio", à 18 h 30, cave de la librairie Chemins d’encre.

- Fête de Sainte-Foy ; 14 heures, marche pèlerinage au départ de la chapelle Dadon ; 18 heures, conférence du RP François-Marie humann ; 20 h 30, procession aux flambeaux,

Decazeville.

- Cirque Circus, à 16 heures, plateau des Équipages.

- Fête du chien ; démonstration de chiens de troupeaux ; démonstration et initiation d’agility ; démonstration de mushing, de 13 heures à 19 heures, à Viviole.

- Conférence avec le Dr Eva Lothar, de 10 heures à 12 h 30. à la librairie Mine à feuilles.

- Braderie à Emmaüs, de 14 heures à 17 heures, près du cimetière de Miramont.

Druelle.

- Festival blues en Aveyron ; concert piano avec Jean-Pierre Bertrand, Victor Demange et Fabrice Eulry, à 18 h 30 et à 21 heures, au prieuré du Sauvage.

Escandolières.

- Fête ; repas dansant animé par Benjamin Malric, salle des fêtes.

Espalion.

- Concours de belote, à 20 h 30, au centre Francis-Poulenc.

Firmi.

- Fête ; 14 heures, concours de pétanque ; 15 heures, défilé de vélos décorés ; 20 heures, apéro-concert avec le groupe "Money Jungle" ; 22 h 30, feu d’artifice ; bal avec "Ange et Démon".

Florentin-la-Capelle.

- Quine de l’association Familles rurales, à 20 h 30, à l’espace multifonctionnel.

Gabriac.

- Quine des quilles de huit du club de Bozouls, à 20 h 30, salle des fêtes.

Laissac.

- Soirée cabaret avec l’orchestre Bernard Becker, à 21 heures, au gymnase.

Luc.

- Soirée rock et danses, à 21 h 30, à l’espace animation.

Montpeyroux.

- Soirée choucroute animée par Liberty music disco, à la salle polyvalente de Saint-Rémy-de-Montpeyroux.

Naucelle.

- 18e édition du Festiboeuf : découverte de génisses et de vaches de race à viande,

Le Nayrac.

- Spectacle théâtral "Cherche tendre désespérément", à 20 h 30, à l’espace multiculturel.

Rodez.

- Salon des idées d’avenir dans le cadre du 1er festival du développement durable, de 9 h 30 à 19 heures, salle des fêtes.

- Spectacle "la confession d’une âme fausse" – Flavie Castagné, à 20 h 30, à la Menuiserie.

Ségur.

- Quine de l’école, à 20 h 30. à la salle des fêtes.

Thérondels.

- Concours de belote, à 20 heures, salle des fêtes.

Valady.

- Soirée théâtrale avec la Compagnie du Théâtre à moudre, à 20 h 30, salle des fêtes de Nuces.

Villecomtal.

- Spectacle "Summum" avec la Compagnie "Les Moustachues", à 18 h 30, sur l’esplanade des quilles.

- Café littéraire sur le thème du Japon, à 18 heures, à la Fabrique du Rougier.

Villefranche-de-Rouergue.

- Spectacle "Na’Ni et puis un jour tu vis" à 20 h 30, au théâtre municipal.

Dimanche 8 octobre

Baraqueville.

- Marché aux puces, de 7 heures à 13 heures, espace couvert Raymond-Lacombe.

Campouriez.

- Quine du club des Coustoubis, à 14 heures, salle des fêtes de Banhars.

Conques.

- Fête de Sainte-Foy ; 10h30, procession de la majesté reliquaire de sainte Foy ; 15h30, concert de musique médiévale.

Coussergues.

- Soirée théâtrale avec la troupe "Les Baladins d’Olt", à 15 heures, salle des fêtes.

Decazeville.

- Cirque Circus, à 16 heures, sur le plateau des Equipages.

Escandolières.

- Fête ; déjeuner tripous-chèvre ; 10 heures, balade en poney ; concours de pétanque ; projection du film de Georges Rouquier ; grillée de châtaignes.

Firmi.

- Fête ; 9 heures, rando ; 12 heures, apéro-bandas ; 19h30 apéro-concert animé par "Red-Line".

Lestrade-et-Thouels.

- Concert avec la chorale "Du Haut Ségala", à 14 h 30, en l’église de Thouels.

La Loubière.

- Randonnée dans le cadre de l’opération "Octobre rose", au départ de la salle d’animation des Epis à Lioujas.

Luc.

- Saynètes présentées par les résidents de la maison de retraite Sainte-Anne suivies d’une pièce de théâtre avec la troupe "Rire sans frontière", à 14 h 30, à l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry.

Montbazens.

- Brocante, vide-greniers, bourse à la puériculture, de 7 heures à 18 heures, place du foirail bas et à la salle de spectacle.

Montrozier.

- Thé dansant animé par Véronique Pomiès, à 16 heures, à la salle d’animation de Gages.

Mouret.

- Concert avec "Elles Trio", à 17 heures, en l’église de Mousset.

Naucelle.

- Concert avec Jacques Diennet - musique électro-acoustique, à 18 heures.

Le Nayrac.

- Spectacle théâtral "Cherche tendresse désespérément", à 16 heures, à l’espace multiculturel.

Onet-le-Château.

- Braderie petite enfance, de 9 heures à 16 heures, à l’Athyrium.

Pierrefiche.

- Thé dansant animé par Guilhem Baudequin, de 14 heures à 19 heures, salle des fêtes.

Réquista.

- Loto de l’Accordéon club réquistanais, à 14 heures, à la salle de spectacles.

Rieupeyroux.

- 3e édition d’Octobre rose ; 8 h 45, balade en voitures anciennes ; 9 heures, randonnée pédestre ; 12 heures, repas,

Rodez.

- Salon des idées d’avenir dans le cadre du 1er festival du développement durable, de 9 h 30 à 18 heures, salle des fêtes.

Saint-Côme-d’Olt.

- Festival blues en Aveyron ; spectacle "Touch of Groove", à la salle des fêtes.

Saint-Hippolyte.

- Dans le cadre d’Octobre rose - 9 heures, rando ; 14h30, tournoi de belote,

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- La Davalada ; marché des producteurs, à 14 heures, au gymnase.

Sébrazac.

- Grillée de châtaignes animée par le groupe folklorique "l’Etoile de Sébrazac", à 15 heures, salle des fêtes.

Vezins-de-Lévézou.

- Vide-greniers au profit du Téléthon, de 9 h 30 à 17 heures, salle des fêtes.