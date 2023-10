Les Français n'ont jamais mangé autant d'oeufs !

(ETX Daily Up) - C'est un indispensable de notre assiette qui fait consensus auprès de la grande majorité de Français : l'oeuf. 97% en mangent. Compte tenu de l'envolée des prix de l'alimentation, il est devenu un incontournable au point que sa consommation est sur le point de battre un record.

25 centimes en moyenne dans les grandes surfaces. C'est le prix d'un oeuf en 2022. Mais d'après le Comité National pour la Promotion de l'Oeuf, il devrait être encore plus bas au cours des ces prochaines semaines, "en répercussion des baisses de tarifs pratiqués par les éleveurs et les centres de conditionnement". Une annonce, initiée à quelques jours de la Journée mondiale de l'oeuf, le 13 octobre, qui ne fera que soutenir la dynamique d'une consommation en pleine progression.

Dans le contexte d'inflation que l'on connaît, l'oeuf apparaît clairement comme une alternative protéinée économique au steak de boeuf ou à la côtelette de porc. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les achats des ménages ont augmenté de 3,8% en volume au cours des sept premiers mois de l'année, en comparaison à la même période un an plus tôt. Au total, les Français auront dévoré 229 oeufs chacun au cours de cette année. Du jamais vu ! Il faut dire que 89% des Français en consomment au moins une fois par semaine. Et l'on ne compte sans doute pas les oeufs que l'on a cassés pour cuire le gâteau du week-end... Bien sûr, ce n'est pas la façon la plus répandue d'en manger. Les Français les préfèrent surtout au plat (27%), sinon en omelette (22%).

La conjoncture économique n'a pas qu'un impact sur la quantité d'oeufs que les consommateurs ingèrent. Elle influe aussi sur la façon de les acheter, et en l'occurrence de les choisir. Les Français rebattent notamment les cartes de leurs critères en regardant moins le mode d'élevage (43%) mais en prêtant davantage attention au prix (13%).

Pour autant, les oeufs de poules élevées au sol ou en plein air continuent d'être de plus en plus sélectionnés (respectivement +17,5% et +18%), à contrario des oeufs bio dont la consommation est en repli de 6,9%, dans le sillage de la tendance baissière de l'ensemble du rayon AB. Pour leur part, les oeufs de poules élevées en cage sont en repli de 15,1%. Cependant, on ne peut pas vraiment considérer que ce recul est attribuable à une prise de conscience des consommateurs quant au bien-être animal dans la mesure où ce résultat est surtout la concrétisation du déférencement progressif de ce type d'oeufs dans les rayons. Selon le CNPO, moins d'une poule sur quatre est élevée en cage (dite aménagée simplement parce qu'elle contient un nid et un perchoir) en France.

La présence appuyée des oeufs dans l'assiette des Français est d'autant plus intéressante à souligner que la production mondiale d'oeufs est en repli de 0,8%, en raison notamment de l'influenza aviaire, qui a tué plus de 60 millions de poules dans le monde en 2022. La production tricolore ne fait pas exception avec un repli de 1,2 milliard d'oeufs par rapport à 2021. La France en produit désormais autant que l'Allemagne et l'Espagne.