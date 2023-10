XV de France : qualifié... ou éliminé, quels sont les scénarios ce vendredi face à l'Italie ?

La très large victoire de la Nouvelle-Zélande contre l'Uruguay (73-0) jeudi 5 octobre à Lyon, laisse à la France, victorieuse des All Blacks en ouverture (27-13), trois possibilités pour accéder aux quarts de finale du Mondial-2023 lors de son dernier match du groupe A contre l'Italie ce vendredi 6 octobre.

La France sera qualifiée...

- En cas de succès avec ou sans bonus (18 ou 17 points au total). Cela lui garantirait la première place du groupe.

- En cas de match nul. Les Bleus seraient à égalité Nouvelle-Zélande (15 pts) mais conserveraient même la première place grâce au bénéfice de leur victoire devant les All Blacks en ouverture.

- En cas de défaite avec un double bonus (offensif et défensif, 15 points au total) et de succès sans bonus pour l'Italie (14 pts), alors éliminée.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby : le XV de France face à l'Italie ce vendredi soir, ce qu'il faut savoir sur ce "huitième de finale"

La France sera éliminée...

- En cas de défaite sans bonus ou avec un seul point de bonus. Les Bleus seraient alors au mieux à égalité de points (14) avec les Italiens, mais ne verraient pas les quarts, puisque le résultat de la confrontation directe entre les deux nations primerait dans ce cas de figure. Les Italiens seraient alors qualifiés en compagnie de la Nouvelle-Zélande, première du groupe A.

CLASSEMENT DE LA POULE A