All Blacks, Springboks : d'où viennent ces surnoms portés par les deux finalistes de la Coupe du monde ?

La finale de la 10e Coupe du monde de rugby met aux prises la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, ce samedi 28 octobre 2023. Ou plutôt... les All Blacks et les Springboks ! Mais pourquoi s'appellent-ils ainsi ?

C'est une affiche de rêve pour conclure cette 10e Coupe du monde de rugby. Néo-Zélandais et Sud-Africains, trois fois titrés, s'affrontent pour un quatrième sacre ce samedi 28 octobre 2023. Les puristes diront plutôt que les All Blacks croisent le fer avec les Springboks !

Une faute de frappe pour la Nouvelle-Zélande ?

Écrire "faute" et "Nouvelle-Zélande" dans la même phrase est quelque peu osé, les champions du monde 1987, 2011 et 2015 ayant plus d'une fois affiché une maîtrise impressionnante sur le rectangle vert. Parmi les nombreuses théories, l'une des plus insolites veut que l'histoire du surnom des partenaires d'Aaron Smith vienne... d'une coquille ! Pour cela, il faut rembobiner en 1905, année de la première tournée des Néo-Zélandais en Europe.

En Grande-Bretagne, le Daily Mail couvre évidemment cette venue. Son journaliste est tout simplement époustouflé par le niveau de jeu de la sélection néo-zélandaise. Et aurait alors titré son article "they are all backs", pour "ce sont tous des arrières". Sauf que le typographe n'aurait pas totalement compris le même message mais plutôt : "they are all blacks" ! Cette histoire n'a, pourtant, jamais été vérifiée, laissant penser qu'il s'agisse d'une légende.

Comme l'avaient rappelé nos confrères de Sud Ouest, la Nouvelle-Zélande joue intégralement en noir depuis 1893. Le capitaine de l'époque, Thomas Rangiwaha Ellison, avait proposé d'endosser cette couleur, représentant la vie et la fécondité.

Et pour l'Afrique du Sud ?

Les champions du monde en titre sont, pour leur part, surnommés Springboks. C'est le nom d'une antilope sauteuse d'Afrique méridionale. Réputé pour ses grands sauts et aussi appelé euchore ou gazelle à porche dorsale, cet animal a fini par atterrir sur la tunique des joueurs de l'Afrique du Sud, pays dans lequel il est omniprésent.

Dans le sillage du surnom donné à l'équipe de la Nouvelle-Zélande, il faut aussi remonter à un peu plus d'un siècle. En effet, c'est à l'occasion d'une tournée en Angleterre, au début du XXe siècle, que le surnom est adopté par la sélection nationale.

Un clin d'œil qui fait penser à celui qui concerne l'Australie, dont les joueurs sont surnommés les Wallabies, animal roi dans le pays qui présente quelques similitudes avec le kangourou.

Lutte pour un quatrième titre

Plusieurs décennies après la naissance d'un surnom devenu iconique dans le monde ovale, Néo-Zélandais et Sud-Africains vont lutter pour un quatrième titre mondial à Saint-Denis, ce samedi 28 octobre 2023.