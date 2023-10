Record de titres, doublé, reine de France : les chiffres fous de l'Afrique du Sud, championne du monde de rugby

La 10e Coupe du monde de rugby a rendu son verdict, samedi 28 octobre 2023. Déjà titrée il y a quatre ans, l'Afrique du Sud a effectué un "back to back", enlevant de nouveau le trophée Webb Ellis face à la Nouvelle-Zélande (12-11).

La 10e Coupe du monde de rugby a trouvé son vainqueur. L'Afrique du Sud a été titrée au stade de France, samedi 28 octobre 2023, en remportant la finale face à la Nouvelle-Zélande (12-11). Et a établi plusieurs performances notables. Voici quelques chiffres.

4

C'est, désormais, le nombre de Coupes du monde remportées par l'Afrique du Sud, depuis sa première participation en 1995. Les Springboks étaient à égalité avec les All Blacks avec trois titres avant cette finale 2023. Avec ce sacre, ils sont seuls au sommet ! Voici le palmarès complet :

Afrique du Sud : 4 titres

Nouvelle-Zélande : 3 titres

Australie : 2 titres

Angleterre : 1 titre

50%

C'est l'impressionnant ratio affiché par partenaires de Cheslin Kolbe : ils ont remporté 50% des Coupes du monde qu'ils ont disputées. À l’inverse des autres nations comme la France, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, l'Afrique du Sud n'a pas joué 10, mais 8 éditions du Mondial. Avec quatre sacres, les Springboks ont donc soulevé le trophée une fois sur deux.

2

C'est le nombre de titres consécutifs raflés par l'Afrique du Sud. Après 2019, les troupes du capitaine Siya Kolisi effectuent donc le "back to back" et s'adjugent un second sacre mondial d'affilée. Cette performance n'est pas inédite, puisque avant que les Boks ne la réalisent, les All Blacks venaient de le faire : en 2011 et 2015.

1

C'est l'écart de point qui a séparé l'Afrique du Sud de son adversaire sur les trois matchs des phases finales de la Coupe du monde. Elle s'est imposée 29-28 contre la France, 16-15 face à l'Angleterre et donc 12-11 contre la Nouvelle-Zélande. Une performance inédite : aucune nation n'avait battu son rival d'un point trois fois consécutivement pour arriver jusqu'au titre. Pour retrouver trace d'une finale se jouant sur la plus petite des marges, il faut remonter à 2011 et un sacre des All Blacks... face aux Bleus, 8 à 7.

2/2

Cette Coupe du monde 2023 était la deuxième en France, avec l'édition 2007. Celle-ci avait été remportée par... l'Afrique du Sud, face à l'Angleterre, sur le score de 15 à 6. 16 ans plus tard, les Springboks ont donc remis ça, sur la même pelouse du stade de France, contre la Nouvelle-Zélande. Avec un point commun entre les deux finales : les Sud-Africains n'ont pas marqué un seul essai !

À noter que la France avait accueilli de nombreux matchs du Mondial 1991, mais celui-ci s'était déroulé dans plusieurs pays différents, et c'est Londres qui avait été choisie pour recevoir la finale. Une édition à laquelle les Sud-Africains n'avaient pas pris part étant donné que, pour rappel, ils ont disputé leur première Coupe du monde en 1995.

+3

C'est la progression au classement World Rugby de l'Afrique du Sud, depuis l'été. 4es le 20 août, les Springboks ont petit à petit grappillé leur retard sur le podium avant d'en grimper les marches, une à une. Déjà leader au classement du 23 octobre devant la Nouvelle-Zélande, le double champion du monde a donc assuré sa première place en remportant la finale, ce 28 octobre.