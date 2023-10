Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud : ça y est, les pronostics ont désigné le vainqueur de la finale de la coupe du monde de rugby

La Nouvelle-Zélande est donnée grande gagnant de la finale de la coupe du monde de rugby qui l'opposera ce samedi 28 octobre 2023 à l'Afrique du Sud. Mais attention, les champions du monde en titre comptent bien le défendre.

On approche du dénouement de la coupe du monde de rugby 2023 qui se joue en France depuis le 8 septembre dernier et qui se terminera ce samedi 28 octobre, à 21 h, au Stade de France pour la finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud.

Tout le monde rêvait d'un France - Nouvelle-Zélande

Encore en lice, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, qui coup sur coup, après avoir été menée au score a fait tomber dans les dernières minutes d'abord l'équipe de France en quart de finale (28-29), ensuite les Anglais en demi-finale (15-16).

Pour rappel, les Bleus avaient fait leur entrée dans la compétition en s'imposant face aux All Blacks. L'équipe de France qui rêvait de jouer la finale aurait pu se retrouver samedi face à la Nouvelle-Zélande.

Les All Blacks grands favoris

Ce scénario reste désormais à l'état de rêve. En attendant, depuis que l'on connaît les noms des deux finalistes, les paris vont bon train concernant le nom du futur champion du monde.

Alors que les deux nations sont respectivement à égalité sur le nombre de titres de champion du monde, trois chacun, selon le site Rugby Vision, spécialisé dans les statistiques et les prédictions des plus grandes compétitions de rugby, une équipe est très largement favorite de cette finale.

Et il ne s'agit du champion du monde en titre, l'Afrique du Sud. Les probabilités de victoire finale des All Blacks seraient très nettes, au-delà de 50 %. Les chances que la Nouvelle-Zélande s'impose sont estimées à 63,8%.

Les années où les Blacks ont remporté la coupe du monde ?

1987



2011



2015

Les années où les Boks ont remporté la coupe du monde ?

1995



2007



2019

L’Afrique du Sud n’aurait donc que 36,2 % de chances de conserver son titre. Mais prudence, coup sur coup, les Boks ont su montrer alors qu'ils étaient en difficulté, capables de renverser la tendance.

Depuis le début du Mondial, les pronostics établis par Rugby Vision correspondent à 90 %. Ils avaient notamment vu juste pour les quarts de finale et les demi-finales.