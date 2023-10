Coupe du monde de rugby : pourquoi le vainqueur marquera-t-il un peu plus l'histoire du monde ovale ?

La finale de la 10e Coupe du monde de rugby se tient ce samedi 28 octobre 2023, entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Et le vainqueur peut entrer un peu plus dans l'histoire du ballon ovale...

48e et dernier match de la Coupe du monde de rugby 2023 en France. Le plus important. Et certainement le plus indécis. C'est la finale ! La Nouvelle-Zélande affronte l'Afrique du Sud. Avec, pour le vainqueur, l'occasion de prendre les devants en matière de domination sur le rugby mondial. Rien que ça !

Six titres, trois chacun

Sur la pelouse de Saint-Denis, ce samedi soir au coup d'envoi, il y aura six titres de champion du monde. Trois de chaque côté. Les Néo-Zélandais ont été sacrés en 1987, 2011 et 2015. Quant aux Springboks, ils ont conquis le titre en 1995, 2007 et 2019. Ils sont, d'ores et déjà, les deux seuls pays à avoir remporté le Mondial autant de fois : l'Australie l'a fait à deux reprises (1991, 1999), et l'Angleterre une (2003).

La suprématie mondiale est en jeu

La donne est donc simple : le vainqueur de cette 10e édition de la Coupe du monde sera le seul à totaliser quatre victoires et réalisera donc, ainsi, une performance jamais effectuée jusqu'alors dans le monde du rugby.

L'exploit serait encore plus fort du côté des Springboks, qui disputent leur 8e Mondial, contre 10 pour les Néo-Zélandais. Un sacre des partenaires d'Eben Etzebeth ce samedi soir propulserait l'Afrique du Sud sur le toit du monde pour la 4e fois, soit un ratio d'une Coupe du monde remportée sur deux ! Dantesque.

Règne sans partage depuis 2007

Les retrouvailles entre ces deux mastodontes du rugby en finale du Mondial symbolisent aussi leur domination depuis bientôt quasiment le début du siècle. Hormis l'édition 2003 remportée par l'Angleterre, toutes les Coupes du monde disputées au XXIe siècle ont été enlevées par les All Blacks (2011, 2015) et l'Afrique du Sud (2007, 2019).

Quel parcours ?

Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud, c'est donc le rendez-vous rugby, le dernier de ce Mondial 2023, ce 28 octobre 2023. Pour rappel, voici le parcours de chaque sélection depuis l'entrée en lice. En commençant par les All Blacks :

France 27-13 Nouvelle Zélande

Nouvelle Zélande Nouvelle-Zélande 71-3 Namibie

Namibie Nouvelle-Zélande 96-17 Italie

Italie Nouvelle-Zélande 73-0 Uruguay

Uruguay Irlande 24-28 Nouvelle-Zélande

Argentine 6-44 Nouvelle-Zélande

Voici maintenant le parcours de l'Afrique du Sud :