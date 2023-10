Argentine-Angleterre : sur quelle chaîne et à quelle heure voir la finale pour la troisième place de la coupe du monde de rugby

Les Pumas et le XV de la Rose s'affrontent ce vendredi 27 octobre 2023 pour la troisième place de la coupe du monde de rugby.

On approche de la fin de la coupe du monde de rugby qui se joue en France depuis le 8 septembre 2023.

Alors que la finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud est programmée ce samedi 28 octobre, à 21 h, au Stade de France à Paris, avant ce choc des titans, la finale pour la troisième place va être disputée entre l'Angleterre et l'Argentine.

Quand et où ?

Le match de la finale pour la troisième place de cette coupe du monde 2023 se joue ce vendredi 27 octobre, au Stade de France, à Paris. Le coup d'envoi sera donné à 21 h.

Sur quelle chaîne regarder le match ?

Le match pour la 3e place entre les Pumas (Argentine) et le XV de la Rose (Angleterre) est diffusé sur TF1. Au micro, on retrouvera François Trillo et Benjamin Kayser aux commentaires.

Quels seront les arbitres du match ?

La rencontre de ce vendredi soir sera arbitrée par l’Australien Nic Berry qui sera au sifflet. Il sera épaulé par Nika Amashukeli (Géorgie) et Andrew Brace (Irlande) sur les touches.

Ben Whitehouse (pays de Galles) assurera l’arbitrage vidéo.