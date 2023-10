Aveyron : les Restos du cœur à la recherche de 250 bénévoles pour une collecte exceptionnelle

Dans une soixantaine de magasins aux quatre coins du département, les équipes des Restos seront mobilisées les 13, 14 et 15 octobre. Une collecte rendue nécessaire par la situation très délicate de l'association et pour laquelle de nouveaux bénévoles sont activement recherchés.

C'est un temps de collecte qui n'a pas lieu chaque année, activé uniquement pour aider les Restos du cœur à faire face à une situation particulièrement difficile. Les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre, près de 600 bénévoles seront sur le pont, dans une soixantaine de magasins, pour solliciter la générosité des Aveyronnais. Le problème est que, pour l'heure, les Restos ne disposent que de 350 personnes pour ces trois journées.

C'est dans ce cadre que l'association a décidé de lancer un appel au bénévolat, afin de l'aider dans cette opération de collecte, mais aussi, dans les jours qui suivront, pour acheminer et trier les denrées qui seront remises. Car, comme l'explique le référent collectes de l'association Jacques Delmas, "le nombre de magasins collectés est fonction du nombre des bénévoles disponibles".

"47% d'augmentation de repas servis à ce jour, +72% en deux ans"

C'est-à-dire que si l'appel est entendu et que les renforts espérés arrivent, le périmètre de la collecte pourrait être étendu et les volumes réunis bien supérieurs. Ce qui serait une excellente nouvelle pour les bénévoles, mais aussi et surtout pour les bénéficiaires, chaque année plus nombreux à venir frapper à la porte des Restos.

"En Aveyron, le nombre de personnes accueillies a considérablement augmenté par rapport à la même période de l'année précédente. Précisément 47 % d'augmentation de repas servis à ce jour, +72 % en deux ans. C'est notamment l'inflation actuelle qui pénalise autant les personnes ayant des petits revenus que l'association elle-même", explique la présidente départementale Aline Rivière.

Un besoin de 700 tonnes de denrées

Aujourd'hui, comme le souligne Jacques Delmas, "le produit de la collecte nationale est quasiment épuisé". L'organisation de la collecte d'octobre était donc une "nécessité" pour les Restos, qui ont besoin de 700 tonnes de denrées chaque année pour servir l'équivalent de 820 000 repas.

Les collectes nationales et départementales représentent 15% de ce volume, le reste provenant de l'Europe (21 %), des opérations de ramasse dans les magasins (15 %), de dons d'entreprises (19 %) comme localement Lactalis, Soulié restauration, Raynal et Roquelaure ou Marie de Livinhac. 30 % de ces denrées sont par ailleurs achetées.

Comment aider ?

Les personnes souhaitant proposer leur aide aux Restos du cœur et devenir "bénévole d'un jour" peuvent contacter Jacques Delmas au 07 88 27 08 70 ou à l'adresse jacques.delmas@restoducoeur.org