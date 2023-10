"Faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique" : Alexandre Brasseur de "Demain nous appartient" tourné à Sète, et Isabelle Regourd se sont mariés

Alexandre Brasseur, le fils de Claude Brasseur, qui joue dans la série phare de TF1, Demain nous appartient, tournée à Sète, en Occitanie, a annoncé s'être marié.

"Faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique" ! C'est par ces mots que l'acteur Alexandre Brasseur, qui n'est autre que le fils de l'illustre Claude Brasseur, a dévoilé la bonne nouvelle.

Celle de son mariage avec Isabelle Regourd avec qui il est en couple depuis deux ans.

Visage phare de la série tournée à Sète "Demain nous appartient"

"La vie est là, qui vous prend par le bras, oh la la la, c'est magnifique ! Des jours tout bleus, des baisers lumineux… C'est magnifique ! Donner son cœur, avec un bouquet d'fleurs, oh la la la, Mais c'est magnifique ! Et faire un jour, un mariage d'amour… C'est magnifique", a ainsi écrit le fils de Claude Brasseur. Reprenant ainsi les paroles de Cole Poter.

Avant de se mettre en couple, Alexandre Brasseur et Isabelle Regond étaient respectivement en couple. De leurs précédentes unions, chacun a eu deux enfants. Isabelle Regourd a d'ailleurs été la compagne d'un autre acteur connu, Stéphane Hénon, qui incarne le personnage de Jean-Paul Boer dans "Plus belle la vie".

Alexandre Brasseur incarne depuis 2017, un visage phare de la série "Demain nous appartient", diffusée sur TF1 et tournée à Sète, en Occitanie.

Pluie d'hommages

Ses camarades de "Demain nous appartient", Charlotte Gaccio, Marie Catrix, Juliette Tresanini, Kevin Levy, Adrien Rob ou encore Ariane Séguillon ont été nombreux à lui adresser leurs voeux de bonheur.