Un cerf tombe d'une falaise et traverse le plafond du garage, le couple de retraités face à face avec un drôle de cambrioleur

En pleine nuit, le cerf de 150 kg a traversé le plafond et a saccagé l'intérieur du garage dans cette maison de Dordogne.

Ça, c'est une visite nocturne qui n'est pas banale. Lundi 2 octobre 2023, dans la commune de Sarlat la Canéda (Dordogne), un cerf a fait une chute de quatre mètres depuis une falaise et a atterri... dans le garage d'un particulier. L'animal de 150 kg a traversé le plafond.

Grosse frayeur pour les habitants qui ont découvert un sacré bazar dans le garage, ainsi que le cerf, debout sur ses pattes, tout aussi étonné qu'eux de cette rencontre forcée. La photo partagée par les pompiers de Dordogne prête à sourire : on y voit le cerf, calme et debout au milieu des outils et des étagères renversés, un vélo sur le dos.

Sur le moment, le couple de retraités qui habite la maison ne devait pas rire. L'animal a traversé leur plafond aux alentours de 4 heures du matin, ils l'ont entendu se débattre et se taper contre les murs jusqu'à l'arrivée des secours.

Relâché dans son milieu naturel

Sa terrible chute à travers le plafond ne semble pas avoir blessé l'animal sérieusement. Les pompiers ont fait appel à l'Office français de la biodiversité (OFB) pour anesthésier l'animal et le transporter sans lui faire davantage de mal.

Il a ensuite été déposé dans son milieu naturel, en vie, et sans le vélo coincé sur son dos qu'il a failli emporter avec lui.