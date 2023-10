Marché des pays de l'Aveyron à Bercy : le territoire aveyronnais et Paris filent le parfait amour

Servie, au pied de L’Oustal, dans le 12e arrondissement de Paris, depuis vendredi matin jusqu’à ce dimanche soir, la 23e édition de cet événement réunit 73 exposants qui mettent en exergue les produits gastronomiques mais aussi les trésors artisanaux. Des dizaines de milliers de visiteurs ont répondu à l’invitation et donnent vie à ce beau trait d’union entre le pays et la capitale.

"L’Aveyron fait partie de Paris !". La formule est d’Anne Hidalgo. Fidèle aux précédentes années, la maire de la capitale a pris part, samedi 7 octobre en fin de matinée, à l’inauguration du marché des pays de l’Aveyron, servi par la fédération des Aveyronnais d’ici et d’ailleurs, au cœur du quartier de Bercy, au pied de L’Oustal, dans le 12e arrondissement parisien, pendant trois jours, depuis vendredi matin jusqu’à ce dimanche soir.

"J'aime cette terre"

"Je le note à mon agenda d’une année sur l’autre, poursuit l’élue. Je prends mon temps car j’aime cette terre où j’aimerais passer davantage de vacances. Il y a certes les paysages, mais également les habitants. Je suis contente de participer à cette fête car, ici, il n’y a rien d’artificiel. On ressent une énergie qui fait du bien, avec de la créativité qui se retrouve dans la cuisine, dans

la culture, dans l’artisanat, dans la volonté de proposer aussi des animations". Et Anne Hidalgo de se réjouir du travail des organisateurs : "Tout part d’eux et on est là seulement pour les accompagner".

Le préfet présent

La 23e édition de ce rendez-vous incontournable lancé en 2000 par Gérard Paloc bat donc son plein, sous un soleil estival, avec 73 exposants qui prennent plaisir à mettre en avant la richesse et la diversité de tout le territoire. "J’ai souvent entendu que “l’Aveyron c’est beau, mais c’est loin”. Peut-être mais ce qui est encore plus vrai, c’est que ce département est un petit paradis, où il est possible de créer un beau projet de vie".

Présent à l’inauguration, le préfet Charles Giusti a ainsi salué cette "vitrine qui offre un bel aperçu des atouts aveyronnais". Les visiteurs ne s’y sont d’ailleurs pas trompés car, si la nocturne de vendredi n’a pas connu la fréquentation habituelle du fait de la rencontre de rugby entre la France et l’Italie (qui n’était pas diffusée sur le site), la journée de samedi a battu tous les records avec des allées bondées et des stands pris d’assaut par tous ces curieux gourmands et gourmets.

"Le lien est ainsi assuré entre l'Aveyron et la capitale"

Marilise Miquel, présidente de la fédération des Aveyronnais d’ici et d’ailleurs, a parfaitement planté le décor : "Sur ce marché, il est possible de découvrir des producteurs, des artisans, des artisans d’art, qui proposent des produits de qualité et les font partager aux Franciliens. Le lien est ainsi assuré entre l’Aveyron et la capitale". Si l’aligot file à vive allure, il n’est pas le seul à occuper le haut de l’affiche. Ce marché est "le symbole d’une réussite collective".