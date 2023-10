Salles-la-Source. Isabelle Bos expose à Trame d’Arts

En septembre dernier, Isabelle Bos exposait à Trame d’Arts ses travaux de peinture abstraite d’une part au rez-de-chaussée et ses calligraphies au 1er étage. Lors de son interview à Radio Temps Rodez dans le cadre de l’émission Pro Forma présentée par Patrice Lemoux, l’artiste avait alors parlé de sa passion de coloriste, de rythme et de son regard sur le monde et la nature…

L’artiste peintre, photographe et art-thérapeute a continué ses recherches dans cette direction. Cela a donné lieu à une production artistique qu’elle va exposer 11 octobre au 3 novembre à la galerie Trame d’Arts. Ce sont des calligraphies réalisées en 2023 qui seront présentées : " La calligraphie est un univers où l’on recherche son propre rythme, sa gestuelle, une certaine sobriété, tout ce que je m’applique à trouver, inlassablement. Les techniques ou moyens d’expression qui me permettent de travailler sont multiples, et vont de la peinture à la photographie, en passant par le dessin, la calligraphie, l’écriture, le modelage, le théâtre, le mime, le clown, la danse, la musique… Cette complémentarité nourrit réellement ma recherche, mes expérimentations, mon travail artistique et mon activité d’Art-Thérapeute que j’exerce dans mon atelier et au sein de différentes structures en Aveyron, passionnant lui aussi, qui permet de participer à la transformation des personnes en difficulté de vivre. Mes activités artistiques et art-thérapeutiques sont donc intimement liées, voire indissociables."

Les calligraphies qu’elle présente maintenant sont le fruit d’une longue expérimentation, toujours en cours bien évidemment. Elles donnent lieu à des représentations qui peuvent faire penser à de la danse, de la musique, les lettres sont personnalisées, vivantes car elles expriment, à travers son propre geste et son propre souffle, son état d’âme à l’instant où elles sont tracées, posées sur le papier.

Elles peuvent aussi par ailleurs, représenter des phrases de corps nus ou encore des arbres… Le fruit d’un travail expérimental passionnant, plutôt ludique, qu’elle affectionne.

C’est donc avec un réel plaisir qu’elle souhaite partager ses derniers travaux dans ce lieu chaleureux, plein de lumière qu’elle connaît bien maintenant.

"Ce que je peux dire de mon travail, ce sont surtout des mots : vide et plein, pureté, âme, lenteur, conscience, intuition, trace, travail épuré, rythme, danse, musique, composition, contraste, voyage, … Ce qui est important pour moi c’est ce que le public va ressentir en face de chacun des tableaux et ce qui me tient à cœur ce sont les échanges et le partage de points de vue qui vont avoir lieu à ce propos".

L’artiste sera présente les mercredis et samedis de 14 h 30 à 17 h 30 et sur demande. Contact au 06 20 75 32 38

bosisabelle84@gmail.com

zabelcrea.wordpress.com