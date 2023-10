Retour sur L’Aveyron en Seine, une formule gagnante entre l'Aveyron et Paris : "Pour nous, c’est un moment magique"

Découvrir Paris depuis la Seine en dégustant un menu gastronomique, une chance dont ont profité les quatre cents convives de L’Aveyron en Seine, jeudi 5 octobre 2023.

Rencontres et convivialité autour d’un menu d’exception font le succès de l’Aveyron en Seine. Un événement qui n’existerait pas sans l’investissement et le talent de toutes les équipes qui préparent ce grand rendez-vous.

Le rideau est tombé sur la quatrième édition de L’Aveyron en Seine, soirée de prestige économico-gastronomique, organisée par Centre Presse, qui, jeudi, a réuni 400 convives, chefs d’entreprise, décideurs politiques et relais d’opinions, lors une mini-croisière à bord de la péniche le Diamant bleu.

Et si l’on en croit les premiers retours, l’édition 2023 a été des plus réussies.

Une réussite que l’on doit à un vrai travail d’équipe. En amont, pour organiser l’événement, avec les forces vives de Midi Events et les professionnels de la restauration qui élaborent le menu et préparent la mise en place. Et le jour J où tous sont mobilisés, en cuisine et au service, pour faire de cette soirée un rendez-vous unique et inoubliable.

"On a eu une super équipe de jeunes", se réjouit Michel Santos, du Bistrot Guinguette, à Rodez, l’un des chefs aveyronnais fidèles depuis le début, saluant les élèves du lycée hôtelier de Saint-Jo, à Villefranche-de-Rouergue, venus prêter main-forte. Ils ont vraiment mis toute leur énergie. Ça fait plaisir de voir autant de motivation !"

Il se réjouit aussi de relever avec succès, chaque année, le challenge de régaler 400 Aveyronnais de Paris, d’Aveyron ou d’ailleurs, à bord d’une péniche de 350 m2.

"Une très belle expérience"

"Pour nous, cette rencontre est vraiment un moment magique. Un véritable échange. On essaie tous les ans de surprendre, que tous disent "Waouh ! en dégustant le repas". Si l’équipe a intégré, cette année, un nouveau venu - Jérôme Cantagrel, patron du Lion d’Or à Saint-Geniez-d’Olt, qui avoue avoir vécu "une très belle expérience" - la soirée a été marquée par un hommage au grand absent, le chef Cédric Gaston, disparu il y a quelques mois, et qui a participé, avec sa bonne humeur et son dynamisme, aux premières éditions de L’Aveyron en Seine.

Mais l’aventure continue et rendez-vous est donné, l’année prochaine, pour la cinquième édition. Avec le même casting et la même réussite. On ne change pas une équipe qui gagne…