Rodez : pourquoi le quartier Ramadier va entrer dans une nouvelle ère

L’inauguration de la résidence "Le Parc", mêlant une réflexion sociale et énergétique, symbolise le souhait de l’Agglo de modifier en profondeur ce quartier.

Ces jours-ci, le quartier Paul-Ramadier, au nord de la ville, accueille de nouveaux résidents. En l’occurrence, ceux qui emménagent dans l’un des trente studios équipés de la résidence "Le Parc" de Rodez Agglo Habitat. Ils incarnent ce que les élus de l’agglomération visent, le président Christian Teyssèdre en tête : "mettre tous les quartiers du territoire au même standard. C’est l’égalité des territoires que l’on doit à tout le monde".

Car ces "nouveaux habitants" sont les premiers d’une longue liste en définitive. Dans quelques mois, toujours sous la houlette de Rodez Agglo Habitat, c’est la résidence des Aubépines, de l’autre côté du boulevard Ramadier, qui accueillera ses nouveaux résidents. Puis, ce sera autour de la résidence des Buis. Puis il y aura ceux qui prendront leur quartier dans les maisonnettes. Tout cela sur l’emplacement où s’élevaient les deux "tours" qui ont été démolies. "La déconstruction de ces tours était en quelque sorte la première pierre du nouvel aménagement de ce quartier", avance Christian Teyssèdre. À ces réalisations, s’ajoute une requalification "lourde" des trois immeubles existants.

"Je ne suis pas sûr qu’en Occitanie, il y ait un quartier qui ait autant bénéficié d’apports publics", lançait-il également, lors de l’inauguration de la résidence "Le Parc" ce vendredi. Faisant notamment référence à l’installation de France Services dans la Maison de quartier Saint-Eloi, mais aussi à la construction de l’université Champollion à deux pas de là. Et, donc, à tous ces chantiers en cours lancés par l’Office Public de l’Habitat.

25 millions d’euros investis

"Ce sont 25 millions d’euros qui sont investis ici pour la rénovation du quartier. Et tout aura été fait en cinq ou six ans", s’est félicité le président de l’agglo, sans oublier un remerciement appuyé au dispositif "Action logement", qui soutient le projet global à hauteur de 5,6 millions d’euros, sous forme de subvention ou de prêt.

Et tout cela, bien évidemment, réalisé également dans une réflexion "énergétique", à l’instar de la résidence "Le Parc". Cette dernière est notamment équipée, par exemple, d’un ballon d’eau chaude commun à tous les appartements, fonctionnant en thermodynamie et alimenté par des panneaux photovoltaïques. " Cela coûte un peu cher à l’investissement mais la collectivité s’y retrouvera dans la durée", relatent notamment les architectes de Droit de cité, Sens K, qui ont collaboré avec le bureau d’études gageois IB2M sur ce projet. "Ce qui nous guide, et on l’a répété lors de l’inauguration de chacune des résidences cette semaine, c’est réduire le coût des charges aux locataires" , souffle le président de l’OPH, Christian Mazuc.

La mutation est donc en marche dans ce quartier-là, qui a notamment vocation à accueillir des étudiants. Entre autres dans ces studios équipés de la résidence "Le Parc", ouvert avant tout à des jeunes en quête d’un premier logement. De quoi donner une nouvelle dynamique à ce quartier Ramadier.