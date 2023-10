Euro de football : les pays hôtes des éditions 2028 et 2032 annoncés, voici qui sont les heureux élus

Ce mardi 10 octobre 2023, l'Uefa a donné le nom des pays qui organiseront le championnat d'Europe de football en 2028 et en 2032.

Dans huit mois, le football européen prendra ses quartiers en Allemagne pour l'Euro 2024. Mais l'Uefa s'est déjà projetée sur les deux éditions suivantes : elle a annoncé, ce mardi 10 octobre 2023, le nom des pays hôtes pour 2028 et 2032.

Royaume-Uni, Irlande, Italie et Turquie

Président de l'instance européenne du ballon rond, Aleksander Ceferin a dévoilé l'identité des heureux élus. La 18e édition, qui battra son plein en 2028, aura lieu au Royaume-Uni et en Irlande. Quant à la 19e, en 2032, elle se tiendra en Italie et en Turquie. La décision a été officialisée lors d'une brève cérémonie au siège de l'Uefa à Nyon, en Suisse, après une courte réunion pour adouber les deux candidatures, chacune seule en lice.

Déjà en pole position pour décrocher l'Euro, le Royaume-Uni et l'Irlande n'avaient même plus de rivaux depuis que la Turquie - candidate malheureuse à chaque édition depuis 2008 - a jeté l'éponge pour 2028 en misant tout sur un ticket commun avec l'Italie en 2032, annoncé en juillet.

La Russie, forte de l'organisation réussie du Mondial-2018, a bien tenté de jouer les trouble-fêtes en déclarant son intérêt pour les deux Euros en mars 2022, quelques jours seulement après le début de l'invasion de l'Ukraine, mais ses candidatures ont rapidement été jugées irrecevables par l'UEFA.

La formule des binômes

Au XXIe siècle, l'instance européenne a multiplié les binômes organisateurs de son championnat fétiche : celui-ci s'était tenu en Autriche et en Suisse en 2008, et en Ukraine et en Pologne en 2012, avant de revenir dans un seul pays, à savoir la France, en 2016. Pour rappel, l'Euro 2020, qui a, en réalité, eu lieu en 2021 en raison de la pandémie de covid-19, s'était tenu dans 11 pays du Vieux-Continent.

Quel format ?

Ces 18e et 19e éditions de l'Euro se tiendront, comme en 2016 et en 2021, avec 24 équipes. Elles seront dispatchées dans six groupes de quatre. Les deux premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes.