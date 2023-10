Jardinage : épinard, topinambour, chou-fleur, thym, quels sont les légumes, aromates et fruits à planter ou semer en automne

L’été a mis à rude épreuve les jardins et les potagers en raison de la chaleur et de la sécheresse qui s'est installée. Place, désormais, à la préparation des légumes, aromates et fruits d’automne et d’hiver.

Même si les chaleurs inhabituelles en cette période de l'année jouent encore les prolongations, les soirées se rafraîchissent les premières gelées matinales font leur apparition. En automne, on peut encore semer et planter Côté nature, la fin de la saison estivale ne signifie pas qu'il faut négliger son jardin et son potager. Bien au contraire, l'automne est la saison propice pour préparer ses extérieurs à l'arrivée de l'hiver et au printemps prochain. En effet, l'heure n'est pas encore au rangement des outils de jardinage. Car, oui, en automne aussi, on peut encore semer et planter. Le site internet Promesse de fleurs et Plantez chez nous.com vous livrent leurs conseils pour opter pour les bonnes plantations en cette période de l'année. Les bulbes Ils sont souvent utilisés comme aromates ou condiments, les alliacées sont pour la plupart des plantes bulbeuses. L'ail : entre octobre et décembre, en dehors des périodes de gel, ce sont les aulx blancs et violets qui sont plantés

entre octobre et décembre, en dehors des périodes de gel, ce sont les aulx blancs et violets qui sont plantés L'échalote grise : elle se plante idéalement entre octobre et janvier au soleil

elle se plante idéalement entre octobre et janvier au soleil L'oignon blanc : en terre ou en serre à l’abri de l'humidité Les légumes Les épinards : l'automne est la saison idéale pour le planter

l'automne est la saison idéale pour le planter La mâche : le semis continue en octobre, voire novembre dans les régions aux hivers doux

le semis continue en octobre, voire novembre dans les régions aux hivers doux Les salades : les chicorées frisées et les scaroles (sous tunnel)

les chicorées frisées et les scaroles (sous tunnel) Le panais et le topinambour en pleine terre

et en pleine terre Les carottes sous abri

sous abri Les choux-fleurs

Les artichauts (privilégier la culture sous serre)

(privilégier la culture sous serre) Les asperges Les plantes aromatiques Les plantes aromatiques vendues en godet (petits contenants) : ciboulette, estragon, laurier-sauce, oseille, rhubarbe, romarin, thym, sarriette... Les fruits Le mois d'octobre est également la meilleure période pour planter les fruitiers. Le sol réchauffé permet en effet d'établir un système racinaire idéal avant l'hiver. Vous pouvez planter en conteneur : Cerisier

cognassier

noyer

pêcher

pommier

poirier

prunier

figuier

actinidia Mais aussi directement ceux à racines nues : mûriers

framboisiers

groseilliers

cassissiers Protéger du froid En fonction des régions, les premières gelées et le froid peuvent déjà sévir. Pour protéger vos cultures, privilégier les voiles d’hivernage, les tunnels, les abris. "Certaines graines sont d’ailleurs à semer sous serre. C’est le cas de la laitue d’hiver, de l’oignon blanc ou des radis par exemple. Pensez toutefois à laisser respirer les semis et jeunes plants durant la journée, surtout si le temps est doux et ensoleillé. Soulevez cloches, tunnels et châssis et remettez-les en place le soir venu", conseille les jardiniers du Ceercle.