Decazeville. Le Secours catholique repart pour une nouvelle saison

Le Secours catholique de Decazeville, installé place du 10 août 1944, a repris ses activités après un petit break au mois d’août. La boutique, ouverte le mardi et le vendredi, de 14 heures à 16 h 30, propose de nombreux articles, comme des habits, du linge de maison, de la vaisselle, des bibelots, des jouets ou encore des peluches, à des petits prix. La plupart des vêtements et des chaussures sont neufs ou en très bon état.

Comme les autres associations caritatives, le Secours Catholique constate que la précarité et la pauvreté ne reculent pas, au contraire. Des aides spécifiques peuvent être demandées (bons alimentaires, soutien financier, etc.) en fonction des situations urgentes. Les usagers sont accueillis par 22 bénévoles, une équipe soudée et complémentaire.

Récemment, ils ont eu la visite de Cécile, animatrice départementale du réseau de solidarité de l’ouest Aveyron et du Ruthénois. Elle coordonne notamment les actions et les relations entre les divers Secours Catholiques ainsi que les orientations budgétaires.