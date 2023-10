Tennis : le tout jeune Malige attraction de début de semaine, une soirée très animée aux Internationaux de Rodez

Ce mardi, l’essentiel de la journée sur les résines couvertes de Vabre a été consacré au 2e tour des qualifications lors du tournoi M25 + H.

Et parmi les huit billets donnant accès au tableau final, un nom inscrit dessus semble être l’attraction de ce début de semaine : Malige. Maé de son prénom. L’adolescent de 17 ans, qui n’est même pas encore classé à l’ATP, a encore surpris, comme la veille lors du premier tour quand il a sorti la tête de série N°1 du tableau, le géant londonien Ben Jones, au prix d’un combat en trois temps et acharné (7-6, 2-6, 11-9).

Le détenteur d’une wild card en qualif’ verra donc le tableau principal puisque ce mardi, il a défié encore les pronostics, dans un tout autre registre. Le Rhodanien se montrant pour le moins expéditif avec un autre étranger, Italien cette fois, Umberto Giovannini. Passant exactement 59 minutes sur le court pour infliger au Transalpin une gifle 6-0, 6-1. Place maintenant aux choses très sérieuses pour lui qui sera opposé à l’Allemand tête de série N°5 et 373e à l’ATP Marvin Moeller, dans le tableau principal, demain mercredi, très probablement en fin d’après-midi sur le court comité 2. Parmi les autres sésames distribués, un seul étranger, l’Italien Federico Bertuccioli (1071e).

Le programme de ce mercredi - Court central.

A partir de 10 h30 : Gautier [6] - Paul ; pas avant 11 h 30 : Added [1] - Respaut (Q) suivi de Habib [3] - Bertrand ; pas avant 16 h 30 : Cayre (WC) - McHugh [2] ; pas avant 18 heures : Gueymard-Wayenburg - Glinka. - Court Comité 2.

A partir de 10 h 30 : Bouquier - Schnaitter ; pas avant 11 h 30 : Reveniau (Q) - Hoang [8] suivi de Garcian (WC) - Mora, Moeller [5] - Malige (Q) et Deckers - Rosenkranz [7]. - Court Comité 1.

A partir de 10 h 30 : Raynel - Massard (Q) ; pas avant 11 h 30 : Cottino (Q) - Delage (Q) suivi de Oberleitner - Bertuccioli (Q) et Ghibaud - Ruscica (Q).

A partir du milieu de la journée, le tableau principal de double a aussi débuté, par les 8es de finale. Et les deux premiers simples ont animé la soirée sur le central. Avec un tout premier combat de 2h42 de jeu ayant vu le Français, invité, Tom Paris se défaire du Suisse, pourtant, favori, Mika Brunold, en trois manches, 4-6, 6-4, 7-6 (6).

Avant de voir un autre match en trois manches, mais cette fois fatal au Tricolore (4-6, 6-4, 6-1), lui aussi bénéficiant d’une wild card, le tout juste majeur Léo Raquillet. Pourtant, la victime du Britannique Charles Broom a longtemps cru tenir l’exploit, devant sa perte du second set à un coup dans le bas du filet, avant de s’effondrer et de craquer dans le deuxième jeu du troisième set, breaké et définitivement décontenancé.