Onet-le-Château. Au café associatif, pâtissiers et gourmands solidaires d’Octobre rose

De nombreux adhérents du café associatif "ont pâtissé" pour la bonne cause et ce mardi, ont vendu leur production. Il y en avait pour tous les goûts : des délicieuses crêpes purement bretonnes, en passant par de nombreuses tartes aux fruits, des gâteaux qui fleuraient bon chantilly et autres crèmes pâtissières et bien sûr des croquants et des petits biscuits bien dorés et ils ont tous trouvé preneurs : pour une fois, la gourmandise n’était pas un vilain défaut !

Au bout du compte, c’est une enveloppe de 205 € qui sera remise à la Ligue contre le cancer, une belle initiative.

Prochain rendez-vous du café asso, ce vendredi à 18 heures, avec l’atelier nutrition animé par Évelyne Soulié.