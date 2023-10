Enseignant tué dans un lycée à Arras : quatre suspects interpellés, dont le petit frère du tueur présumé

Une quatrième personne a été placée en garde à vue après l'attaque au couteau dans un lycée du Pas-de-Calais qui a coûté la vie à un professeur de français.

En fin de matinée, ce vendredi 13 octobre 2023, un homme a agressé un professeur à l'entrée du lycée Gambetta-Carnot à Arras (Pas-de-Calais) avant d'entrer dans l'établissement et blesser d'autres personnes avec des couteaux dans les mains. Un professeur de français, frappé à la gorge, est décédé en s'interposant. Un autre enseignant et un agent technique ont été blessés et transportés à l'hôpital d'Arras.

L'assaillant a été reconnu comme un ancien élève du lycée. Âgé d'une vingtaine d'années et d'origine tchétchène, il pourrait avoir essayé de trouver un professeur d'histoire-géographie, selon un enseignant de philosophie qui a été poursuivi par l'homme avant de se barricader. "Il m'a demandé si j'étais prof d'histoire. Donc, j'ai l'impression qu'il cherchait un prof d'histoire", a-t-il expliqué aux micros des médias sur place.

Des membres du personnel de l'établissement ont tenté de maîtriser l'assaillant avant l'arrivée des secours, sous les yeux des élèves dans la cour et aux fenêtres des salles de classe.

Un écho douloureux à presque trois ans, jour pour jour, de l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty dans les Yvelines. Il avait été tué par un jeune homme d'origine tchétchène, accusé d'avoir montré des caricatures de Mahomet durant son cours.

Une fratrie inquiétante

Le tueur a été interpellé en fin de matinée dans l'établissement. Il est né en Russie en 2003 et serait arrivé en France en mars 2008. Le jeune homme est fiché S et faisait l'objet "d'un suivi actif" par la DGSI (direction générale de la sécurité intérieure). Il avait été la cible d'un contrôle, pas plus tard que jeudi 12 octobre, mais aucune infraction n'avait été relevée. Selon une source du renseignement à l'AFP, l'assaillant était sous écoute et s'apparentait à "un individu radicalisé dont le potentiel est connu mais qui décide subitement de passer à l'acte, rendant difficile sa neutralisation".

Son petit frère, âgé de 16 ans, a également été arrêté par les forces de l'ordre. Il n'était pas en possession d'une arme, selon les informations du Parisien. À noter que les suspects ont un autre frère, lui aussi est bien connu de la DGSI puisqu'il avait été interpellé en 2019 dans le cadre d'un projet d'attentat déjoué et des faits d'apologie. Il est actuellement en prison.

Quatre personnes en garde à vue

Une troisième personne a été interpellée près du lycée Robespierre, équipé d'un sac à dos et de valise. Le service de déminage est intervenu. Aucune charge n'a été retenue contre lui après une levée de doute.

Selon Franceinfo, une quatrième personne aurait été placée en garde à vue.

Enquête ouverte par le parquet national antiterroriste

Le parquet national antiterroriste a été saisi de l'enquête, ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste", "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes".

Emmanuel Macron est arrivé sur place en début d'après-midi. Gabriel Attal, s'est adressé aux recteurs d'académie en leur demandant de prendre "sans délai toutes les mesures nécessaires afin de renforcer la sécurité de l'ensemble des écoles et établissements et de prendre l'attache des préfets".