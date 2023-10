Attaque terroriste à Arras : quand seront déployés les 7 000 soldats de la force Sentinelle annoncés par l'Elysée ?

Le niveau du plan Vigipirate a été élevé au niveau "Urgence attentat" après l'attaque dans un lycée à Arras, où un enseignant a été tué vendredi.

La France a décidé de mobiliser jusqu'à 7 000 soldats de la force Sentinelle qui seront déployés d'ici lundi 16 octobre 2023 au soir après le meurtre vendredi d'un enseignant à Arras (Pas-de-Calais) par un assaillant fiché comme islamiste radicalisé, a annoncé samedi l'Elysée.

La décision a été prise par Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion de sécurité vendredi au cours de laquelle le niveau d'alerte attentat a été relevé à son maximum, trois ans presque jour pour jour après l'assassinat d'un autre enseignant, Samuel Paty. Interrogé sur TF1 vendredi soir, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a estimé qu'il existait un lien entre l'attentat d'Arras et la situation au Proche-Orient, après les attaques du Hamas contre Israël et les raids de représailles israéliens sur la bande de Gaza.

Un professeur de français tué à Arras

L'attaque de vendredi, survenue dans un lycée d'Arras, qui a fait un mort et trois blessés, a été commise par Mohamed M., né en 2003 en Russie et ancien élève de la cité scolaire Gambetta. Ce dernier a été interpellé par la police dans la cour de l'établissement, a déclaré vendredi le parquet antiterroriste, qui a ouvert une enquête pour des chefs d'"assassinat en relation avec une entreprise terroriste", de "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "d'association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes". L'enseignant décédé, Dominique Bernard, était un professeur de français.

La Première ministre Elisabeth Borne prononcera à 14 h 10 un discours dans le Grand Amphithéatre de la Sorbonne, à Paris, à l'occasion de la remise du Prix Samuel Paty, organisé à l'initiative de l'Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie (APHG), a indiqué Matignon dans un communiqué. Elle réaffirmera à cette occasion le soutien indéfectible de l'Etat aux professeurs et à toute la communauté éducative, à nouveau touchée par un attentat islamiste, précise le communiqué.

Sur ordre du Président, le dispositif Sentinelle augmente la présence et le nombre de patrouilles sur les sites sensibles en fonction des besoins des autorités préfectorales. pic.twitter.com/nV7YvDIQNL — Chef d'état-major des armées (@CEMA_FR) October 14, 2023

Par ailleurs, selon l'Agence France Presse (AFP), le musée du Louvre est fermé ce samedi pour des "raisons de sécurité". La chaîne BFMTV, citant une source policière, a rapporté que le musée avait reçu des messages concernant une alerte à la bombe. Un message du musée du Louvre, publié sur X (anciennement Twitter), confirme la fermeture du monument pour la journée.