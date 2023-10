"Un monstre" : témoignage de sa sœur, revendication, on en sait plus sur le profil de l'auteur de l'attentat d'Arras

Depuis le vendredi 13 octobre 2023 et l'attaque au couteau qui a coûté la vie à un enseignant du lycée Gambetta à Arras, l'enquête évolue autour de l'assaillant, Mohammed Mogouchkov.

Un mort et trois blessés. C'est le terrible bilan de l'attaque au couteau survenue au lycée Gambetta, à Arras, le vendredi 13 octobre 2023. L'assaillant, Mohammed Mogouchkov, a été, depuis, interpellé et placé en garde à vue. On en sait un peu plus sur son profil.

Vidéo de revendication

Comme l'ont indiqué nos confrères de l'AFP, confirmant une information de CNews, Mohammed Mogouchkov avait posté une vidéo de revendication au nom de l'organisation Etat islamique, avant de passer à l'acte, vendredi. Âgé de 20 ans et fiché pour radicalisation islamiste, il a fait, dans cet enregistrement, une allusion "très marginale" à l'attaque du Hamas en Israël.

Un "monstre"

L'une des soeurs de l'assaillant a été remise en liberté lundi 16 octobre, après trois jours de garde à vue. Franceinfo révèle que la jeune femme de 18 ans s'est d'abord étalée sur la vie de famille, expliquant avoir été obligée par son père de porter le voile dès l'âge de 11 ans. Selon ses dires, elle a été déscolarisée puis envoyée dans un établissement islamique pour suivre des cours à distance.

Elle s'est ensuite penchée sur le cas de son frère, Mohammed. Elle l'a qualifié de "monstre" devant les enquêteurs, et a dénoncé son acte, parlant "d'horreur". Elle a mentionné des violences psychologiques et physiques subies par sa mère, parfois plaquée contre les murs avec les poignets entravés.

Toujours dans son témoignage, la jeune adulte a déclaré que l'assaillant et ses frères, qui ne lui adressaient quasiment jamais la parole, l'avaient cloîtrée dans sa chambre. Elle a aussi dit de Mohammed Mogouchkov qu'il s'agissait du plus violent et radicalisé de la famille, et qu'il diffusait des chants et des prières radicaux dans la maison.

Pas informée de son projet d'attentat

La jeune femme de 18 ans a assuré, enfin, qu'elle n'était pas au courant du projet d'attentat de son frère. Elle a martelé qu'elle se désolidarisait de toute sa famille à l'exception de sa mère et de sa petite soeur.

Présenté à la justice antiterroriste

Comme l'ont expliqué nos confrères du Parisien dans la soirée du 16 octobre, le jeune Russe de 20 ans qui a perpétré l'attentat au lycée Gambetta d'Arras devrait être présenté, ce mardi, à la justice antiterroriste, et ce avant une "très probable" mise en examen pour "assassinat et tentatives d'assassinats terroristes".