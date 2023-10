Attaque terroriste à Arras : le frère de l'assaillant va être expulsé, 102 personnes interpellées depuis le 7 octobre

"Depuis le 7 octobre, il y a eu 102 interpellations en lien direct avec des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme", a annoncé le ministre de l'Intérieur.

Les forces de l'ordre ont procédé à 102 interpellations sur le territoire français en lien direct avec des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme, a déclaré lundi 16 octobre 2023 le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse.

"Depuis le 7 octobre, il y a eu 102 interpellations en lien direct avec des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme, dont 27 étrangers. Onze de ces étrangers sont actuellement en centre de rétention administrative ou en prison", a indiqué le ministre au sortir d'une réunion de sécurité à l'Elysée après l'attentat d'Arras. Gérald Darmanin a ajouté que la DGSI avait procédé à deux interpellations lundi matin dans l'est et le sud-ouest de la France.

Sur les 2.839 signalements faits sur la plateforme Pharos, qui sert à alerter de contenus et comportements en ligne illicites, 237 ont été transmis à la justice.

Le frère de l'assaillant d'Arras va être expulsé

Concernant l'attaque dans un lycée d'Arras (Pas-de-Calais) vendredi 13 octobre, le ministre a annoncé que le frère de l'assaillant, emprisonné car "il était en lien avec une entreprise terroriste qui devait toucher l'Élysée" sera expulsé à la fin de sa peine dans "son pays d'origine, c'est-à-dire la Russie".

Par ailleurs, la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal se sont rendus lundi à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) pour rendre hommage aux enseignants assassinés Samuel Paty et Dominique Bernard. "Ici même, il y a trois ans, le terrorisme islamiste frappait sauvagement, il faisait une victime, Samuel Paty, et il touchait tout un pays", a déclaré Elisabeth Borne.

"Trois ans plus tard la douleur est toujours là, trois ans plus tard la barbarie et l'obscurantisme ont à nouveau frappé". La Première ministre a de nouveau assuré qu'avec son gouvernement, elle mettait tout en œuvre pour protéger les professeurs et les élèves.