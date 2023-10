Attaque terroriste à Arras : quand et où auront lieu les rassemblements et les minutes de silence en Aveyron, lundi

Des rassemblements en hommage aux victimes du terrorisme, et aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, se tiendront en Aveyron ce lundi.

Le ministre de l'Education, Gabriel Attal, a annoncé qu'une minute de silence se tiendra lundi 16 octobre 2023 dans tous les collèges et lycées de France à 14 heures. Un instant de recueillement après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à un professeur de français à Arras (Pas-de-Calais) vendredi, et trois ans jour pour jour après l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty dans les Yvelines.

Rappelons que les cours sont annulés dans tous les collèges et lycées de France avant 10 heures, afin que les professeurs puissent s'accorder un moment d'échanges entre eux.

Des rassemblements et des minutes de silence en Aveyron

L'intersyndicale de l'éducation de l'Aveyron (FSU, CGT, Educ'action, Sud éducation, SNUDI FO et SE-Unsa) appelle à "tous les membres de la communauté éducative et toutes celles et ceux qui veulent s'associer à un temps d'hommage" à se retrouver devant les mairies à 18 heures. L'appel est lancé à Rodez, Millau, Villefranche-de-Rouergue, Saint-Affrique, Decazeville et Capdenac-Gare.

La mairie de Rodez a également appelé à un rassemblement à 11 h 45 devant la mairie "en mémoire de Samuel Paty, des victimes de l'attentat terroriste de ce jour et pour toutes les victimes de l'obscurantisme sur le sol national et dans le monde".

L'association des maires de l'Aveyron s'associe à l'appel national d'une minute de silence, ce lundi 16 octobre, à 11 h 30. "Trois ans après la mort de Samuel Paty, l'école et ses professeurs sont de nouveau agressés, parce qu'ils incarnent la transmission et la permanence des principes qui fondent notre nation", communique l'association des maires de France.